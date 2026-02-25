Luego de que autoridades confirmaran la fuga de 23 internos del penal de Ixtapa, Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, fueron filtradas sus identidades.

Fue Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, quien confirmó la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta durante los bloqueos del domingo 22 de febrero a consecuencia del operativo en Tapalpa donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del CJNG.

Los 23 internos que se fugaron de Ixtapa, Puerto Vallarta

A consecuencia de la fuga de 23 internos en el penal de Ixtapa, Puerto Vallarta, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco dio a conocer la identidad de cada uno de ellos:

Acusados de homicidio:

Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, 29 años, originario de Jalisco

David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, originario de Jalisco

Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias Harry Potter, de 40 años y originario de Jalisco

Joseph Santos Espino Castellanos, alias Mono, de 25 años, originario de Nayarit

Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años y originario de Jalisco

Por desaparición forzada:

David Pérez Pérez, de 25 años y originario de Chiapas

Francisco Javier Tapia Corona, alias Leches Gueras, de 31 años, originario de Nayarit

Julio César Hernández Jiménez, alias El Poblano, de 36 años y originario de Puebla

Delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas:

Luis Antonio Galvan García, de 30 años y originario de Zacatecas

Sergio López Rangel, de 28 años y originario de Veracruz

Max Rafael Barcenas Reyes, alias Pinto, de 25 años y originario de Michoacán

Sergio Pérez Espino, alias El Chenco, de 48 años y originario de Nayarit

César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años y originario de Jalisco

Acusados por robo:

Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años y originario de Jalisco

José Alfredo González Madrigal, de 44 años y originario de Nayarit

Michel Naranjo Rojas, de 40 años y originario de Jalisco

Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años y originario de la Ciudad de México

Otros delitos:

Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, originario de Jalisco

Gustavo Mendoza de León, de 39 años, originario de Nayarit

Jhon Kennedy Campaz Cuenu, de 38 años, originario de Colombia

Jorge Horacio Santiago Bravo, 31 años y originario de Jalisco

José Refugio Neri Gutiérrez, de 36 años, originario de Jalisco

Raúl Salazar García, de 60 años, originario de Jalisco

Las autoridades de Jalisco manifestaron que ya se buscan a los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta, con la finalidad de sean reingresados a prisión para que cumplan las condenas que purgaban, así como un nuevo juicio tras fugarse de prisión.

De momento se espera que las fichas de búsqueda ayuden a su localización, toda vez que su fuga podría estar relacionada con una presunta incorporación a las filas criminales del CJNG.