Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que se esté realizando fracking en San Luis Potosí, y señaló que es falso que se planee usar explosivos en la Huasteca Potosina.

Además, la petrolera señaló que, en los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales, conocidos como fracking, no se usan materiales explosivos.

Los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales (fracking), no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas Pemex

Agregó que, aunque sí se realizaron trámites para el uso de explosivos, estos son únicamente preventivos y no porque existan planes de ese tipo.

Falso que se esté realizando fracking o explotación en San Luis Potosí, asegura Pemex

En un boletín oficial, difundido el 11 de julio de 2026, Pemex respondió a publicaciones en las que se mencionaba el inicio de actividades de fracturamiento hidráulico en la Huasteca Potosina.

Según mencionó, en este momento no se realizan trabajos de fracking o de explotación en ningún municipio de San Luis Potosí, por lo que todo se trató de un mal entendido a raíz de una solicitud para usar explosivos.

Pemex señaló que el 30 de junio de 2026 se envió al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, un oficio relativo al uso de material explosivo, en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Comunicó que es posible que dicho trámite haya generado confusión y falsas interpretaciones de su uso en alguna actividad fracking, desatando incluso protestas ciudadanas.

Fue difundido públicamente y generó diversas notas informativas en medios de comunicación, en las que el trámite fue relacionado de manera incorrecta con el inicio de ese tipo de operaciones, interpretación que derivó en manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región Pemex

Frente a ello, Pemex aseguró que el oficio referido forma parte del procedimiento administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal que tiene por objeto mantener la autorización para el uso de materiales explosivos.

PEMEX sobre explosivos (PEMEX)

Solicitud de explosivos es preventiva y no implica su uso, dice Pemex

La actualización del permiso de explosivos constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia de los siguientes pozos:

San Pedro, localizado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, con cuatro pozos (tres en San Antonio y uno en Tanlajás)

Limón, ubicado en el municipio de Ébano, con tres pozos

Este trámite no autoriza ni implica por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en San Luis Potosí, aclaró la petrolera.