La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un amparo de las comunidades mayas en Campeche para reconocer a las abejas como sujetos de derechos.
Se trata de un caso impulsado por las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Chiapas, que buscan defender y exigir acciones para proteger a esta especie.
SCJN podría reconocer a las abejas con sujetos de derechos
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo atrajeron el amparo 790/2025 para reconocer a las abejas como sujetos de derecho.
Este caso será analizado en la SCJN luego de que se aceptara su revisión con 8 votos a favor y uno en contra.
Según el ministro Irving Espinosa Betanzo, al analizar este amparo, se podrá estudiar la relación de las comunidades mayas con las abejas y conocer si éstas pueden ser “guardianas de la naturaleza”.
De aprobarse, estas comunidades podrían acudir a juicio en nombre y representación de las abejas en medio de una crisis ecológica por el peligro que enfrentan las abejas, especie que poliniza el 75% de los cultivos mundiales y el 90% de las plantas silvestres con flor.
“Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación, así como estudiar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica”Irving Espinosa Betanzo, ministro de la SCJN
Por otra parte, el ministro Arístides Guerrero señaló que con el análisis de este amparo, se podrá formar un criterio para reconocer a la abeja melipona, vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio Hopelchén.
Asimismo, resaltó que este caso permitirá la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 052 sobre los residuos peligrosos, así como integrar a la abeja en el catálogo de especies en peligro de extinción.