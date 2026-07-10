La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un amparo de las comunidades mayas en Campeche para reconocer a las abejas como sujetos de derechos.

Se trata de un caso impulsado por las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Chiapas, que buscan defender y exigir acciones para proteger a esta especie.

SCJN podría reconocer a las abejas con sujetos de derechos

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo atrajeron el amparo 790/2025 para reconocer a las abejas como sujetos de derecho.

Este caso será analizado en la SCJN luego de que se aceptara su revisión con 8 votos a favor y uno en contra.

Según el ministro Irving Espinosa Betanzo, al analizar este amparo, se podrá estudiar la relación de las comunidades mayas con las abejas y conocer si éstas pueden ser “guardianas de la naturaleza”.

De aprobarse, estas comunidades podrían acudir a juicio en nombre y representación de las abejas en medio de una crisis ecológica por el peligro que enfrentan las abejas, especie que poliniza el 75% de los cultivos mundiales y el 90% de las plantas silvestres con flor.

“Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación, así como estudiar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica” Irving Espinosa Betanzo, ministro de la SCJN

Por otra parte, el ministro Arístides Guerrero señaló que con el análisis de este amparo, se podrá formar un criterio para reconocer a la abeja melipona, vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio Hopelchén.

Asimismo, resaltó que este caso permitirá la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 052 sobre los residuos peligrosos, así como integrar a la abeja en el catálogo de especies en peligro de extinción.