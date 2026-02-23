El Banco Nacional de México (Banamex) amplió el cierre de sucursales a tres estados tras la jornada violenta provocada por el Cártel Jalisco Nueva Generación luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Jalisco Michoacán Nayarit

Además de Jalisco, la institución financiera suspendió operaciones en Michoacán y en dos municipios de Nayarit: Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

Banamex aseguró que la medida busca proteger la integridad de clientes y trabajadores, mientras recomienda el uso de banca electrónica y cajeros automáticos.

Banamex amplia cierre de sucursales en Michoacán y Nayarit, ademas de Jalisco

Banamex detalló que además de todas las sucursales en Jalisco, también cierran todas sus sucursales en Michoacán y en dos municipios de Nayarit:

Bahía de Banderas Nuevo Vallarta

Banamex dijo que tomó dicha decisión para garantizar la integridad física de sus trabajadores pero también la de clientes.

Ante ello, dijo que sus cuentahabientes tienen como opciones la banca electrónica con la App Banamex y BancaNet, así como la red de cajeros automáticos.

Banamex podría cerrar más sucursales si continúa la violencia

La institución financiera Banamex dijo que sigue monitoreando la situación de cada estado y de sus respectivas autoridades.

El día anterior anunció que deja abierta la decisión de cerrar sucursales en algunas otras localidades.

Además de Banamex, otros bancos que ha anunciado cierre de sucursales en Jalisco y otros estados son: