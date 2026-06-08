Martí Batres, director general del ISSSTE, destacó la propuesta presentada a integrantes de la CNTE para crear una aseguradora pública con carácter social y sin fines de lucro, destinada a administrar las pensiones de las y los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que esta iniciativa busca ofrecer una alternativa pública para la administración de los recursos pensionarios y contribuir a mejorar las condiciones de retiro de maestras, maestros y trabajadores del Estado.

Aseguradora pública buscaría fortalecer pensiones y reducir costos para trabajadores

Martí Batres subrayó que se trata de una propuesta viable que podría articularse con PENSIONISSSTE y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de brindar mayores beneficios a las y los trabajadores.

El titular del ISSSTE explicó que actualmente las Afores suelen operar de manera vinculada con aseguradoras privadas, por lo que la creación de una opción pública permitiría a los trabajadores elegir tanto una administradora pública como una aseguradora pública para gestionar sus ahorros y el pago de sus pensiones.

Asimismo, señaló que esta medida ayudaría a simplificar los trámites relacionados con el retiro laboral, fortalecería la incorporación de más trabajadores a PENSIONISSSTE y reduciría los costos derivados de la administración de los recursos pensionarios.

De acuerdo con Batres, al no perseguir fines de lucro, la aseguradora pública podría ofrecer condiciones más favorables para los trabajadores, especialmente para aquellos con menores niveles de ahorro.

Martí Batres cuestiona efectos de la reforma al ISSSTE de 2007

El director general del ISSSTE afirmó que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 modificó el sistema solidario de pensiones y trasladó la responsabilidad del ahorro para el retiro a cada trabajador mediante las Afores.

Según explicó, este cambio generó críticas entre integrantes del magisterio debido a la preocupación por una eventual disminución en el nivel de las pensiones y por el traslado de recursos hacia esquemas administrados por instituciones privadas.

También destacó las ventajas de PENSIONISSSTE, la única Afore pública del país, la cual mantiene una comisión de 0.52 por ciento, la más baja del mercado, y cuenta con mecanismos de reparto de remanentes que buscan beneficiar a quienes tienen menores niveles de ahorro.

ISSSTE reporta inversiones en salud, vivienda y equipamiento médico

Finalmente, Martí Batres informó sobre diversas acciones impulsadas por el ISSSTE en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, como parte de la estrategia del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Entre los avances mencionó la contratación de especialistas, la incorporación de nuevas camas hospitalarias, la adquisición de equipo médico de alta especialidad, la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco y la construcción de una nueva unidad hospitalaria de alta especialidad en Oaxaca.

Además, destacó que FOVISSSTE ha otorgado 22 mil 800 condonaciones de créditos considerados problemáticos o impagables, equivalentes a 4 mil 300 millones de pesos, así como 49 mil 558 préstamos por un monto superior a 4 mil 400 millones de pesos en las cinco entidades mencionadas.

El funcionario agregó que también se contempla la incorporación de 69 equipos de alta tecnología médica y una inversión de 9 mil 500 millones de pesos para obras de ampliación y construcción de unidades de salud.