La gobernadora Ale Gutiérrez dio a conocer que los eventos programados en León para los próximos días se mantienen en pie y se desarrollarán conforme a lo previsto, en coordinación con los comités organizadores. La autoridad municipal precisó que cualquier ajuste en horarios o dinámicas corresponde exclusivamente a los representantes de cada evento.

A través de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo, el gobierno local destacó que León registra saldo blanco en las actividades realizadas recientemente, y reiteró que continúa el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades para garantizar el correcto desarrollo de congresos, exposiciones, encuentros deportivos y espectáculos

León mantiene agenda de eventos; Ale Gutiérrez llama a la calma y confianza

De acuerdo con la programación oficial, el 27 de febrero se llevará a cabo el Foro “Arquitectura y Trayectoria: Más allá del Género” en el Teatro Manuel Doblado, espacio emblemático de la ciudad que alberga actividades culturales y académicas.

Asimismo, los días 27 y 28 de febrero se realizará la Motofiesta León, considerada uno de los encuentros de motociclistas más relevantes de México y América Latina, con sedes en Distrito León MX, Poliforum León y la Velaria de la Feria.

Municipio de León confirmó la realización de Motofiesta, SAPICA y congresos médicos

Posteriormente, del 3 al 5 de marzo, el Poliforum León albergará la edición 94 Otoño-Invierno del Salón de la Piel y del Calzado (SAPICA), uno de los eventos más importantes para la industria del sector en el país.

Además, el 13 y 14 de marzo se desarrollarán diversas actividades académicas y comerciales, entre ellas las Jornadas Pediátricas del Estado de Guanajuato, el encuentro de Endocrinología Pediátrica, el Primer Congreso Estatal de Medicina del Estado de Guanajuato y la CLI Reunión Comercial de la FEPECOME, con sedes en el Hotel Galería Plaza y el Poliforum León.

Municipio de León confirmó la realización de Motofiesta, SAPICA y congresos médicos

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, aseguró que la ciudad opera con normalidad y pidió a la ciudadanía y visitantes mantener la calma y consultar únicamente información oficial.

Reiteró que los operativos de seguridad continúan de manera permanente para preservar el orden y brindar certeza a quienes participen en los distintos eventos.

Finalmente, agradeció la confianza de los organizadores y subrayó que existen las condiciones necesarias para que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro, invitando a la población a sumarse con tranquilidad a la agenda programada en León.