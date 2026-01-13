José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) fue detenido en posesión simple de drogas.

La detención ocurrió el pasado lunes 12 de enero, cuando el rector circulaba en una camioneta junto con su esposa y chofer.

Después de que las autoridades de Campeche recibieron un reporte de personas armadas sobre un vehículo, al que detuvieron y aseguraron que encontraron droga dentro junto con los pasajeros, entre ellos el rector. Aunque no especificaron qué tipo de estupefacientes.

Luego de su detención, el Consejo Universitario de la UACAM reprobó estos actos, así como otras asociaciones universitarias y el hijo de José Alberto Abud Flores, quién denunció persecución política a su padre de parte del Gobierno de Layda Sansores.

Además poco después de que José Alberto Abud Flores fuera detenido hubo un intento de destituirlo como rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por parte de personas ajenas a la universidad, aseguran.

Denuncian persecución política en contra del rector de la Universidad Autónoma de Campeche; su hijo y asociaciones piden ayuda de las autoridades

Después de que se diera a conocer la detención José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de redes sociales su hijo cuestionó el actuar de las autoridades locales.

Se preguntó cómo es que se puede normalizar que el Gobierno de Campeche, de Layda Sansores “secuestre” a todo un Consejo Universitario.

Además de acusar de la implantación de drogas en referencia a la detención de su padre a quién presuntamente fue acusado de posesión simple de drogas.

Es por ello que su hijo en una publicación de redes sociales escribió que hacía responsable por “acoso político y hostigamiento” a todo el equipo político de la gobernadora Layda Sansores.

También el hijo del rector de la Universidad Autónoma de Campeche pidió el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para resolver este caso.

Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigió a las autoridades competentes actuar con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento la autonomía universitaria y sus derechos humanos.

Adicionalmente de garantizar el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos con una puntual aplicación de la ley y sin sesgos políticos.

De igual forma el Consejo Universitario de la UACAM se había mostrado en desacuerdo por esta detención.

Mientras que se sabe que José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche era crítico el actuar de Layda Sansores como gobernadora a la que acusaba de actos de corrupción.