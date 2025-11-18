Karina Aurora Díaz Hernández fue asesinada el pasado 17 de noviembre luego de ser atacada con armas de fuego en Palizada, Chiapas.

Díaz Hernández, quien fungía como regidora de Palizada, recibió al menos 9 disparos durante el ataque armado; murió en un hospital del municipio mientras recibía atención médica.

Te contamos todo lo que sabemos sobre Karina Aurora Díaz Hernández, como:

¿Quién fue Karina Aurora Díaz Hernández?

¿Cuántos años tenía Karina Aurora Díaz Hernández?

¿Cuál era el signo zodiacal de Karina Aurora Díaz Hernández?

¿Karina Aurora Díaz Hernández tiene esposo?

¿Karina Aurora Díaz Hernández tiene hijos?

¿Qué estudió Karina Aurora Díaz Hernández?

¿Cuál fue la trayectoria de Karina Aurora Díaz Hernández?

¿Quién fue Karina Aurora Díaz Hernández?

La regidora de Palizada, Campeche, cuyo nombre completo es Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, fue asesinada en un ataque armado la tarde del 17 de noviembre.

Durante su carrera política se mostró como una aliada de la actual gobernadora Layda Sansores; enfocó sus esfuerzos hacia la educación, actividades comunitarias y defensa del magisterio en su localidad.

¿Cuántos años tenía Karina Aurora Díaz Hernández?

Karina Aurora Díaz Hernández nació el 7 de enero de 1968, por lo que tenía 57 años de edad al momento de su asesinato.

¿Cuál era el signo zodiacal de Karina Aurora Díaz Hernández?

Debido a que el cumpleaños de la regidora de Palizada, es el 7 de enero, Karina Aurora Díaz Hernández nació bajo el signo de Capricornio.

Las personas nacidas Capricornio son consideradas, prácticas, constantes y responsables.

¿Karina Aurora Díaz Hernández tiene esposo?

Si bien no se tiene mucha información sobre la vida personal de Karina Aurora Díaz Hernández, se conoce que la regidora estaba casada, por lo que sí tenía esposo.

¿Karina Aurora Díaz Hernández tiene hijos?

Asimismo, se sabe que Karina Aurora Díaz Hernández tenía hijos e incluso nietos, sin especificar cuántos son.

¿Qué estudió Karina Aurora Díaz Hernández?

Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue licenciada Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y formó parte de la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

¿Cuál fue la trayectoria de Karina Aurora Díaz Hernández?

Karina Aurora Díaz Hernández se desempeñó como docente hasta que inició a trabajar en el sector público como funcionaria.

A lo largo de su carrera política, se desempeñó como regidora, desde donde presidió la Comisión de Educación y Cultura.

Asimismo, promovió la inversión en infraestructura educativa, así como las actividades comunitarias y la defensa de los docentes en las decisiones locales.