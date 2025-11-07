Hoy jueves 6 de noviembre de 2025 se reportó una fuga en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas en Atasta, en el estado de Campeche.

De acuerdo con medios locales, la fuga habría provocado un fuerte estallido en el Centro de Proceso y Transporte de Gas de Astata, por lo que decenas de trabajadores fueran evacuados.

Estallido tras fuga de gas en instalaciones de Pemex en Atasta, Campeche; no se reportaron heridos

La noche de este jueves se reportó una fuga dentro del Centro de Proceso y Transporte de Gas de Pemex, en Atasta, Campeche, la cual derivó en un estallido.

Reportes señalan que la explosión provocada por la fuga se generó en una de las líneas de retorno de gas natural de la planta, las cuales se localizan hacia la zona de playa de la misma.

Esto activó los planes de contención de la planta de Pemex, como el cierre de pozos del Activo Cantarell y el paro de equipos de compresión que se ubican en Atasta.

A través de redes sociales, la dirección de Protección Civil de Campeche reportó que tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, ambulancias, paramédicos y diversos elementos acudieron a las instalaciones de Pemex para atender la emergencia.

Fue así que posteriormente informó que la fuga de gas fue totalmente controlada en las instalaciones de Pemex, sin que se hallan reportado trabajadores heridos o desaparecidos por estos hechos.

Es por ello que Protección Civil, así como el propio municipio de Astata, Campeche, descartaran que exista riesgo para la población que se encuentra a los alrededores de la planta.

Hasta el momento, se mantiene una revisión a las instalaciones de Pemex en Astata, con la finalidad de descartar cualquier riesgo.