Excelentes noticias para la afición. Este jueves 23 se confirmó tras la Asamblea de Dueños de la Liga MX, que la Selección Mexicana seguirá en TV abierta con Televisa, TV Azteca y, la gran novedad, Claro Sports.

Después de los rumores de que una plataforma de streaming se podría llevar los derechos de la Selección Mexicana, ya se confirmó que los partidos del Tri se podrán seguir viendo en televisión abierta de manera completamente gratuita.

Los partidos de la Selección Mexica a se podrán seguir a través de Televisa y TV Azteca por los próximos 8 años, es decir, hasta el año 2034, cuando se dispute el Mundial que se jugará en Arabia Saudita.

Selección Mexicana vs Portugal (Adrian Macias / Adrian Macias)

Televisa y TV Azteca no serían los únicos con derechos de transmisión de la Selección Mexicana

Televisa y TV Azteca seguirán transmitiendo los partidos de la Selección Mexicana en TV Abierta, pero no serán los únicos.

De acuerdo a reportes, el canal Claro Sports también podrá transmitir los duelos del conjunto nacional en televisión abierta, lo que abre un poco más la oferta para los aficionados del futbol mexicano.

Los partidos de la Selección Mexicana que seguirán en TV Abierta son:

Partidos amistosos en México y Estados Unidos

Partidos de Eliminatoria para el Mundial 2030

Copa Oro y Nations League, al menos fases de grupo

¿Selección Mexicana también será transmitida por Netflix?

El pasado 14 de abril se hizo oficial que Netflix adquirió los derechos de las finales de la Copa Oro y Concacaf Nations League a partir del 2027, por lo que surgió la duda de si transmitirían los partidos de la Selección Mexicana.

La respuesta es sí y no. La única manera en que Netflix transmitiría en exclusiva a la Selección Mexicana es si llega a la final de la Copa Oro o de la Nations League, lo cual es bastante probable.



















