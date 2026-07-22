Javier López Casarín presentó los resultados en materia de seguridad correspondientes al primer semestre de 2026, donde destacó una disminución del 9.65% en los delitos de alto impacto, resultado de la Estrategia Integral de Seguridad 360 ÁO y del trabajo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Álvaro Obregón informó que uno de los indicadores con mejores resultados fue el homicidio doloso, cuya incidencia disminuyó 32.26% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Homicidio doloso registra una reducción de 32.26% en Álvaro Obregón

Javier López Casarín destacó que la disminución en los casos de homicidio doloso posiciona a Álvaro Obregón como la alcaldía con los mejores resultados en este delito dentro de la Ciudad de México.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, el gobierno de la alcaldía incorporó 125 nuevas patrullas, de las cuales 15 son híbridas, además de cuatro grúas, lo que permitió mejorar la capacidad de respuesta y triplicar los patrullajes en las 251 colonias, barrios y fraccionamientos de la demarcación.

Estrategia Integral de Seguridad 360 Álvaro Obregón fortalece la vigilancia en la alcaldía

El alcalde señaló que la reducción en los delitos de alto impacto es resultado de la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad 360 ÁO, puesta en marcha desde el inicio de su administración.

Este modelo fue desarrollado con el acompañamiento de especialistas internacionales, entre ellos el excomisionado de la Policía de Nueva York, William J. Bratton, y adaptado a las condiciones y necesidades específicas de Álvaro Obregón.

Asimismo, destacó los avances del programa Gobernar de Noche, mediante el cual servidores públicos realizan recorridos en colonias y barrios para supervisar acciones de seguridad y la mejora de los servicios públicos.

Finalmente, Javier López Casarín informó que el Festival Futbolero, instalado en el Parque de la Bombilla durante el Mundial de Futbol 2026, recibió más de 65 mil visitantes, convirtiéndose en el espacio con mayor afluencia de la Ciudad de México, sin considerar el Fan Fest de la FIFA.