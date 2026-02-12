Abandonan hieleras con presuntos restos humanos en dos puntos diferentes del municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz.

Este jueves 12 de febrero, autoridades estatales y federales acudieron al llamado de personas que se encontraron con sospechosos contenedores de unicel.

La primera hielera fue hallada esta mañana en la localidad de Villa Allende; estaba ubicada frente al campo de futbol ubicado en las calles Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón.

La misma atrajo miradas porque tenía una cartulina con un mensaje, el cual aún no se ha dado a conocer, reporta el periódico La Jornada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y la Policía Municipal, descubrieron que en su interior había presuntos restos humanos.

Hallan hieleras con presuntos restos humanos en Coatzacoalcos (Especial )

No una sino dos hieleras con restos humanos fueron abandonadas en Coatzacoalcos

Horas después de la escena que alertó a Coatzacoalcos, una llamada al 911 causó una nueva movilización. Hallaron una segunda hielera con presuntos restos humanos.

Cerca del medio día, vecinos de la colonia El Tesoro, del municipio de Coatzacoalcos, reportaron la presencia de una hielera abandona.

Por lo elementos de Fiscalía General del Estado de Veracruz se trasladaron a la zona donde se encontraron con el contenedor de características similares al ubicado en la localidad de Villa Allende.

El contenido de ambas hieleras fueron aseguradas y enviadas al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán las pruebas y estudios necesarios para determinar la identidad de las presuntas víctimas.

Hasta el momento ni la FGE, ni el gobierno de Rocío Nahle García, de 61 años de edad, han comentado al respecto.

Cabe mencionar que este perturbador suceso ocurre a un día de que la gobernadora de Veracruz se reuniera con el alcalde, Pedro Miguel Rosaldo García, en Coatzacoalcos.

En su reunión trataron temas de infraestructura, transporte, turismo, salud y seguridad.