Con una inversión superior a los 2 mil 699 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda impulsa la ejecución de 469 obras de infraestructura carretera que fortalecen la conectividad y promueven el desarrollo social y económico en las ocho regiones de Guerrero.

Durante una transmisión informativa, la mandataria estatal destacó que la conectividad es clave para impulsar el desarrollo de las comunidades, por lo que su administración mantiene una estrecha coordinación con los municipios, el Gobierno de Guerrero y el Gobierno de México, mediante una estrategia de planeación orientada a atender las necesidades reales de la población.

Evelyn Salgado impulsa 469 obras para modernizar la red carretera de Guerrero

Evelyn Salgado señaló que, desde el inicio de su administración, se han destinado recursos para pavimentar, rehabilitar y conservar caminos rurales, además de construir y reconstruir puentes estratégicos afectados por fenómenos naturales.

Por su parte, el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, destacó obras relevantes como la pavimentación de los caminos en Puerto del Gallo y Toro Muerto, en la región Sierra, trabajos realizados con participación de mano de obra local.

Asimismo, informó que continúan los trabajos en comunidades como Lomacintla, en la Montaña Baja, además de nuevos proyectos programados para Alcozacán. El funcionario subrayó que el fortalecimiento de la red vial permite mejorar la comunicación entre localidades y facilita las actividades productivas en todas las regiones del estado.

Hasta el momento, se han concluido 469 obras de infraestructura carretera, entre las que destacan la pavimentación de caminos rurales, la rehabilitación de carreteras, la conservación de vías de comunicación y la construcción de puentes que fortalecen la conectividad regional.

Inversión histórica fortalece caminos, carreteras y puentes en Guerrero

Entre los resultados acumulados de la administración estatal destaca la pavimentación de caminos rurales con una inversión superior a mil 295 millones de pesos, que permitió construir 147 kilómetros de nuevas vialidades.

Además, se han invertido 749 millones de pesos en la rehabilitación de carreteras, con una cobertura de 940 kilómetros; mientras que la conservación de caminos rurales ha requerido recursos por 171 millones de pesos, beneficiando 2 mil 993 kilómetros de la red carretera estatal.

En materia de infraestructura estratégica, se han construido 42 nuevos puentes y rehabilitado 10 más, mediante una inversión superior a 442 millones de pesos, fortaleciendo la movilidad y seguridad de las familias guerrerenses.

También se destacó la gestión realizada por la gobernadora ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la reconstrucción de los puentes afectados por el paso del huracán John.

Finalmente, Evelyn Salgado anunció que en los próximos días encabezará una nueva transmisión informativa junto al titular de la SICT en Guerrero, Ricardo Alarcón, para presentar avances y nuevos proyectos carreteros programados para 2026.