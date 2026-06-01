Evelyn Salgado Pineda refrendó el respaldo de Guerrero a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la continuidad de la transformación nacional durante la celebración por los dos años del triunfo electoral de la mandataria federal.

Desde el zócalo de Chilpancingo, la gobernadora encabezó un acto en el que miles de simpatizantes, militantes y representantes de diversos sectores siguieron la transmisión nacional del mensaje de rendición de cuentas de la presidenta de México.

En su intervención, Evelyn Salgado reconoció el apoyo que el Gobierno de México ha brindado a Guerrero y destacó que la coordinación entre ambas administraciones ha permitido impulsar programas sociales, obras y acciones enfocadas en reducir desigualdades y generar bienestar en las regiones más vulnerables del estado.

México tiene rumbo, tiene pueblo y mucha presidenta que gobierna con firmeza, inteligencia, sensibilidad y amor a la patria. Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero.

Asimismo, agradeció el respaldo que Claudia Sheinbaum ha mantenido con Guerrero y resaltó que el estado ha sido beneficiado con programas de bienestar, becas y apoyos que hoy representan una inversión superior a los 37 mil millones de pesos para las familias guerrerenses.

Programas sociales y obras fortalecen la transformación en Guerrero

La gobernadora señaló que Guerrero vive una nueva etapa en la que el bienestar colectivo y la justicia social se colocan por encima de los intereses particulares, fortaleciendo el desarrollo de comunidades históricamente rezagadas.

Destacó además que proyectos como la recuperación de Acapulco, la construcción de caminos artesanales y las acciones dirigidas a pueblos indígenas y afromexicanos reflejan el impacto de las políticas impulsadas por la Cuarta Transformación en la entidad.

Evelyn Salgado sostuvo que estas acciones han permitido acercar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, especialmente en las zonas que durante años permanecieron rezagadas.

Evelyn Salgado celebra segundo Informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cortesía )

Guerrero refrenda respaldo al proyecto de transformación encabezado por Claudia Sheinbaum

La gobernadora afirmó que Guerrero se mantiene firme dentro del proceso de transformación nacional y destacó la participación de miles de personas que acudieron a la capital del estado para respaldar la continuidad de este proyecto político.

Durante la jornada también se realizaron actividades culturales, artísticas y musicales que acompañaron la transmisión del mensaje presidencial en un ambiente de unidad entre simpatizantes provenientes de los distintos municipios de Guerrero.

Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó durante su rendición de cuentas los avances alcanzados en los primeros meses de su administración y reiteró que los recursos públicos deben destinarse al bienestar de la población mediante programas sociales, vivienda, educación e infraestructura.

La presidenta también enfatizó que su gobierno mantiene una política de combate a la corrupción, austeridad y atención prioritaria a las necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo centrado en el bienestar del pueblo.

Finalmente, Evelyn Salgado reiteró que Guerrero continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para fortalecer la justicia social, ampliar las oportunidades de desarrollo y consolidar los beneficios de la transformación en todas las regiones del estado.