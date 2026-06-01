Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia por el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, donde reconoció la labor de las mujeres y hombres que contribuyen al desarrollo marítimo del país y fortalecen la seguridad, la soberanía y el bienestar de las familias mexicanas.

La gobernadora destacó que cada 1 de junio se recuerda la historia y el legado de quienes han dedicado su vida al servicio desde puertos, costas y embarcaciones, consolidando una actividad fundamental para el crecimiento de México.

Evelyn Salgado destaca el papel de la Marina en la seguridad y desarrollo de México

La mandataria estatal señaló que la labor de la Marina se refleja en acciones de construcción, protección de puertos, tareas de seguridad y atención permanente a la población, especialmente en momentos de emergencia.

Asimismo, resaltó que el trabajo de las y los marinos fortalece tanto a México como a Guerrero, al tiempo que refrenda valores como el servicio, la unidad y el compromiso con el pueblo.

La ceremonia se realizó a bordo del buque MarinaBus Acapulco 1, donde Evelyn Salgado, acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Octava Región Naval, Joel Sandoval Gómez, así como autoridades civiles, navales y militares, participó en la colocación de una ofrenda floral en la Bahía de Santa Lucía.

El acto tuvo como propósito honrar la memoria de las y los marinos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, reconociendo su legado de valor, entrega y servicio a la nación.

Durante la conmemoración también se llevó a cabo la evocación a los marinos fallecidos y los honores fúnebres correspondientes.

Evelyn Salgado reconoce a mujeres y hombres de mar en el Día de la Marina. (Cortesía)

Marina Nacional reafirma su compromiso con el desarrollo y la soberanía del país

Durante el evento se dio lectura al mensaje oficial del secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el que se destacó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer a todas las personas que contribuyen al fortalecimiento del poder marítimo nacional.

En el mensaje se subrayó que las actividades realizadas en puertos, embarcaciones, plataformas, muelles y patrullas oceánicas impulsan el desarrollo económico, la seguridad y la soberanía de México, además de consolidar al mar como una fuente de trabajo, servicio y esperanza para miles de familias.

Al acto asistieron autoridades militares, navales y civiles, entre ellas representantes de la Novena Región Militar, la 27 Zona Militar, la Capitanía Regional de Puerto de Acapulco y personal de los sectores mercante y naval.