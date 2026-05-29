La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se dio seguimiento a las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad y la construcción de paz en la entidad.

Evelyn Salgado y Claudia Sheinbaum fortalecen coordinación en materia de seguridad

Durante la reunión realizada en Palacio Nacional, Evelyn Salgado destacó la importancia de mantener coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad para atender las necesidades de las ocho regiones de Guerrero.

La mandataria estatal señaló que la construcción de la paz requiere trabajo constante, presencia en territorio y acciones conjuntas que permitan avanzar en la pacificación, la gobernabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses.

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá la colaboración con el Gobierno de México para reforzar las acciones de seguridad y garantizar condiciones de tranquilidad y desarrollo en el estado.