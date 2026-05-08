El senador Manuel Velasco perfiló que sí habrá coalición Verde-Morena-PT en las elecciones 2027 en el estado de Guerrero.

Así lo afirmó Manuel Velasco al salir de una reunión celebrada este jueves 7 de mayo de 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en donde participaron las bancadas de los partidos Verde-Morena-PT.

Habrá coalición Verde-Morena-PT en elecciones 2027 en Guerrero, asegura Velasco

Al ser cuestionado por las elecciones 2027, Manuel Velasco adelantó que habrá coalición entre el Verde-Morena-PT para buscar la gubernatura del estado de Guerrero.

Pese a la incertidumbre por el futuro político del Partido Verde, el senador manifestó que su institución mantendrá su alianza junto a Morena y el PT en dicha entidad.

Manuel Velasco se imagina como el caballo negro de Morena (Manuel Velasco vía Twitter)

Esto toda vez que la propia dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, ha dejado entrever que irán en solitario en ciertas candidaturas, como el caso de la gubernatura de San Luis Potosí también en el 2027.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si habrá algún otra gubernatura o ayuntamiento en el que participarán de dicha manera.

El senador Velasco fue enfático al señalar que el objetivo de la coalición entre el Verde-Morena-PT es transitar “juntos hasta la victoria”, cumpliendo así la visión encomendada por la presidenta Sheinbaum.

Esto para ir en un frente sólido, común y disciplinado ante la ciudadanía, con la intención de obtener garantías que los acerquen al triunfo electoral en 2027.