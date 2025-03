Tras aclarar que no buscará la gubernatura en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio reveló a quién apoyará en las elecciones 2027 para suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.

Su nuevo posicionamiento ocurre luego de haber criticado la reforma que prohíbe el nepotismo electoral a partir de 2027, declarando incluso que aún es joven y que puede esperar para buscar el puesto en 2033.

Ahora, debido a ese impedimento para hacerse con la gubernatura de Guerrero, el morenista Félix Salgado Macedonio dio a conocer a qué candidato apoyará en el proceso electoral de 2027.

Estados que participarán en las elecciones 2027 de México (Michelle Rojas)

Félix Salgado Macedonio reveló a quién apoyará en las elecciones 2027 de Guerrero

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, reveló que apoyará a quien sea que resulte designada o designado como candidato a la gubernatura de Morena para el estado de Guerrero en 2027.

Bajo ese argumento, señaló que es “irrelevante” hablar de aspiraciones y aseguró que no buscará competir en la encuesta de candidatos que organiza la Cuarta Transformación.

“Me parece irrelevante hablar de aspiraciones, dos años antes; no creo que sea inteligente estar hablando de eso. Que ni me metan en la encuesta . Yo voy a respaldar a quien pongan. La regla de oro de Morena es la encuesta” Félix Salgado Macedonio

No obstante, el morenista reafirmó que es joven y que “se va a esperar” para competir en las elecciones de 2033, añadiendo que no tiene ningún conflicto con Morena ni con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, no, lo que pasa es que nosotros decimos en Morena lo que el pueblo diga, con el pueblo todo, con el pueblo nada. Quien manda es el pueblo, tendremos que decirlo siempre y no hay reversa, pero no quiere decir que me esté anotando o que quiera”, dijo el senador.

“Voy a cerrar el pico”, dijo Félix Salgado Macedonio sobre su intención de participar en las elecciones de 2027

Un día antes de revelar que apoyará a cualquier candidato de Morena en las elecciones de 2027 en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio anunció que “cerrará el pico” y esperará hasta el año 2033 para buscar la gubernatura.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la Cuarta Transformación y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033, y con esto cierro el capítulo”, publicó en su cuenta de Facebook.

Recién el pasado domingo, Salgado Macedonio aseguró que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, por lo que sí “el pueblo” lo elige en 2027, no sería nepotismo de ningún modo.