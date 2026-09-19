Alessandra Rojo de la Vega confirmó que va por la reelección para estar al frente de la Cuauhtémoc, al considerar que tres años no son suficientes para concretar los cambios que requiere la alcaldía.

“Tres años no son suficientes para todos los cambios que queremos hacer después de más de 15 años de las mafias y los corruptos que se apoderaron de Cuauhtémoc”. Alessandra Rojo de la Vega

Durante una entrevista, Alessandra Rojo de la Vega dijo que su prioridad es continuar trabajando por la Cuauhtémoc y seguir consolidando el proyecto rumbo a las elecciones en la Ciudad de México (CDMX).

Alessandra Rojo de la Vega buscará reelección en la Cuauhtémoc en 2027

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega insinuó que está dispuesta a buscar la reelección en la Cuauhtémoc en 2027; sin embargo, señaló que será respetuosa con los tiempos electorales.

Alessandra Rojo de la Vega buscará reelección en la Cuauhtémoc en 2027 (Cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega explicó que continuará trabajando para consolidar el proyecto en la Cuauhtémoc y aseguró sentirse honrada por la confianza que, dijo, le han otorgado las familias de la demarcación.

Sobre los posibles candidatos de Morena para la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que el proceso interno de este partido solo representa una distracción y ella está enfocada en su trabajo.

Aunque aseguró que, por el momento, se encuentra concentrada en gobernar Cuauhtémoc, Rojo de la Vega confirmó que ha decidido ir por la reelección, aunque aún no lo discute con el comité de su partido.

Rojo de la Vega criticó el proceso de Morena rumbo a las elecciones 2027 y cuestionó que integrantes del movimiento cierren filas ante acusaciones relacionadas con narcopolítica y vínculos con el crimen organizado.