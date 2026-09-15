Beatriz Mojica señaló que buscará sumar fuerzas con Abelina López para fortalecer a Morena en el estado de Guerrero, pese a los comentarios que hizo la alcaldesa de Acapulco tras el proceso interno del partido.

Morena designó a Beatriz Mojica como su coordinadora en Guerrero rumbo a las elecciones 2027, hecho que fue criticado por Abelina López, quien aseguró tener más simpatizantes que la senadora.

Beatriz Mojica buscará diálogo con Abelina López para unir fuerza de Morena en Guerrero

Tras la designación de Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero, Abelina López cuestionó el nombramiento, señalando que, en la encuesta real, ella cuenta con el apoyo de más de 100 mil simpatizantes.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez / Facebook)

En entrevista con López-Dóriga, Beatriz Mojica comentó que no seguirá la polémica de Abelina López y dijo que es comprensible su reacción, pues necesitaría tiempo para asimilar el resultado del proceso.

En este contexto, Beatriz Mojica confirmó que buscará a Abelina López para sumar fuerzas y afianzar la unidad en Guerrero. La coordinadora no solo se acercaría a la alcaldesa con licencia de Acapulco, sino también a los otros aspirantes.

Beatriz Mojica destacó que fue designada como coordinadora de Morena en Guerrero gracias a su trabajo en territorio, recordando que es su tercer intento en este proceso interno rumbo a las elecciones 2027.

Mojica reafirmó su compromiso moral prioritario con los pueblos indígenas y afromexicanos. Se dijo agradecida por la confianza que han puesto en ella para coordinar el movimiento en la entidad.

Asimismo, confirmó que mantiene comunicación directa con Félix Salgado, quien la había felicitado tras el anuncio y de quien reconoció su liderazgo y madurez política dentro del movimiento.