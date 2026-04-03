Un accidente automovilístico en el Viaducto Diamante de Acapulco dejó cinco muertos y nueve heridos la mañana del viernes 3 de abril de 2026.

El percance ocurrió a la altura de la caseta de Metlapil, cuando una camioneta Chevrolet Tornado con placas del Estado de México reventó un neumático e impactó contra otro vehículo.

Entre los lesionados se encuentra una menor de edad en estado delicado.

Autoridades exhortaron a los turistas a conducir con precaución durante su visita al puerto guerrerense en vacaciones de Semana Santa.

Reportan accidente en Viaducto Diamante en Acapulco; hay cinco muertos y nueve heridos

El accidente en Viaducto Diamante en Acapulco dejó cinco muertos y nueve heridos de gravedad, incluida una menor de edad que se reporta en estado delicado de salud.

De acuerdo con reportes, una camioneta Chevrolet Tornado, con placas del Estado de México, impactó contra otro vehículo, provocando que varios ocupantes salieran proyectados de la unidad.

La policía estatal indicó que el incidente ocurrió porque uno de los neumáticos de la camioneta se reventó.

Accidente en Viaducto Diamante deja 5 muertos en Acapulco (Especial)

Además, las autoridades confirmaron que los turistas venían de Toluca, Estado de México, y que viajaban a exceso de velocidad.

Por lo que se exhortó a los visitantes para que manejaran con precaución durante su visita a Acapulco.

Al lugar de los hechos arribaron elementos del escuadrón de Bomberos y Protección Civil para atender la emergencia.

Los heridos fueron trasladados a hospitales por paramédicos de la Cruz Roja.

Mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Semefo confirmaron la muerte de cinco turistas.

Tras el lamentable accidente, la policía estatal resguardó la zona y desvió la circulación.

Esto con el objetivo tanto de agilizar la circulación como permitir las labores periciales de las autoridades.