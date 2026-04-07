El lunes 6 de abril arribaron a Xonacatlán, Edomex, los restos de las 6 personas que murieron en el accidente en Acapulco que ocurrió en la zona de la caseta de Metlapil.

Lo anterior debido a que las víctimas del accidente registrado en pleno Viernes Santo, se tratan de una familia de dicha demarcación, a la cual ya arribaron los cuerpos.

Cabe destacar que las víctimas de los hechos viajaban en una camioneta junto a otros 7 familiares, de quienes se informa que también resultaron lesionados y permanecen internados en distintos hospitales.

Velan en Xonacatlán, Edomex a familia que se accidentó en Acapulco

El viernes 3 de abril, durante la conmemoración del Viernes Santo, una camioneta en la que viajaban 13 personas perdió el control por una ponchadura de llanta mientras circulaba en Viaducto Diamante, Acapulco.

El accidente dejó un saldo de 6 personas muertas, todas integrantes de la familia Pedraza originaria del municipio de Xonacatlán, Estado de México, a donde ya arribaron sus cuerpos.

Accidente en Viaducto Diamante dejó 6 muertos en Acapulco (Eduardo Díaz)

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, fue durante la madrugada del lunes 6 de abril cuando llegaron a sus domicilios los restos de los 6 familiares que murieron en el accidente en Acapulco.

Tras recibirlos entre aplausos y llanto, los féretros de los familiares fueron llevados a un par de inmuebles donde se realizan los respectivos velorios de manera simultánea.

Cabe destacar que uno de los cuerpos, el que corresponde a una menor de 5 años de edad, fue llevado hasta el estado de Querétaro, donde también fue recibido para las respectivas ceremonias luctuosas.

Otros 7 familiares siguen hospitalizados tras accidente en Acapulco

Mientras los cuerpos de 6 familiares ya fueron llevados a Xonacatlán, Edomex y el estado de Querétaro para ser velados, otros 7 integrantes de la familia accidentada permanecen hospitalizados.

Al respecto, reportes señalan que luego de sufrir el accidente en Acapulco por la ponchadura de una llanta, los lesionados fueron llevados hasta la ciudad de Toluca para ser internados en diversos hospitales.

El traslado de los heridos, se indica, se efectuó por medio del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como del Grupo Relámpagos que llevó a los heridos a estos nosocomios: