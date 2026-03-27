Durante la tarde del viernes 27 de marzo se registró un accidente en la carretera México-Pirámides a la altura del municipio de Acolman, Estado de México.

El accidente dejó dos personas muertas y un lesionado. Debido a los trabajos de rescate se cerró la vialidad provocando caos en la zona.

Accidente en carretera México-Pirámides deja dos muertos

El accidente se registró en el kilómetro 14 luego de que una camioneta perdiera el control y volcara; el vehículo quedó destruido y se reporta la muerte de dos personas.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a una persona lesionada, quien quedó atrapada entro los restos del vehículo, por lo que hay cierre en México-Pirámides.

#ÚltimaHora | Se registró un fuerte choque en la carretera México-Pirámides, Edomex. Hay cierres a la circulación y se reporta que hubo víctimas mortales en el accidente. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/xWsipQDJNL — N+ FORO (@nmasforo) March 27, 2026

Tras la volcadura del vehículo, conductores se detuvieron para auxiliar a los afectados, quienes quedaron atrapados entre los restos del auto.

En un video que circula en redes sociales se escucha como voluntarios se organizaban para rescatar a la persona que continuaba con vida, mientras utilizaban extintores para apagar las llamas.

Posteriormente, servicios de emergencia acudieron a la zona para cerrar la vialidad y trasladar al lesionado a un hospital, mientras que la Fiscalía acudió para iniciar las investigaciones correspondientes.

Accidente en México-Piramides (Cortesia N+)

Se registra carga vehicular en carretera México-Pirámides

La Guardia Nacional cerró la carretera México Pirámides en el kilómetro 14, dirección a Teotihuacán tras el accidente, por lo que se registra una fuerte carga vehicular.

Los primeros reportes arrojan que el auto involucrado en el accidente era una camioneta Creta de marca Hyundai color blanco, se especula que viaja a exceso de velocidad.

Bomberos acudieron al lugar para rescatar los cuerpos de dos personas que estaban atrapados entre los retos del vehículo, mientras que una grúa retiró el auto de la zona.