El incendio de un tráiler afecta el flujo en la autopista México–Querétaro a la altura del kilómetro 93, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), durante la noche del viernes 3 de abril.

De acuerdo con reportes, el siniestro ocurrió en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, donde cuerpos de emergencia ya trabajan para sofocar el fuego y retirar la unidad afectada.

Las autoridades pidieron a los automovilistas conducir con precaución y precisaron que el número 9-1-1 permanece disponible para reportar cualquier emergencia.

Incendio de tráiler afecta Autopista México–Querétaro en Soyaniquilpan de Juárez (Captura de pantalla)

Autoridades no han confirmado personas heridas o muertas por incendio de tráiler en la Autopista México–Querétaro

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades informaron que el incendio de un tráiler comenzó por una falla mecánica, aunque no dio información sobre personas heridas o muertas.

En pleno flujo vehicular alto por Semana Santa, se reportó la presencia de un tráiler en llamas que afecta el tránsito en la Autopista México–Querétaro, en la comunidad de Soyaniquilpan de Juárez.

Videos que circulan en redes sociales muestran a las autoridades atendiendo el siniestro, el cual fue visible a varios kilómetros de distancia debido a la densa nube de humo grisáceo.

En seguimiento a esto, autoridades cercaron la zona para evitar que otros automovilistas resultaran afectados por el incendio del tráiler registrado en la Autopista México–Querétaro.

De manera extraoficial, se presume que el auto afectado es un tractocamión tipo nodriza de la empresa TYT , el cual transportaba vehículos al momento del siniestro.