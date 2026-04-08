Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió una volcadura en Nayarit; varios elementos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a hospitales para recibir atención.

De acuerdo con la información, la volcadura se dio en la zona conocida como Plan de Barrancas, en Nayarit. Los lesionados fueron el conductor y el copiloto; ambos elementos están fuera de peligro.

Volcadura en Nayarit deja dos elementos de Sedena heridos

Este martes 7 de marzo se registró la volcadura de un vehículo tipo camión de la Sedena en Nayarit, accidente en el que dos elementos resultaron heridos y llevados a un hospital del ISSSTE.

Personal de emergencia arribó al lugar de los hechos, aseguró la escena y brindó primeros auxilios a los lesionados antes de que fueran trasladados para recibir atención médica especializada.

Fuentes oficiales indicaron que los dos elementos de la Sedena, el conductor y el copiloto, se encuentran fuera de peligro; no se reportaron más personas afectadas por la volcadura en Nayarit.

Elementos de la Sedena resultan heridos tras volcadura en Nayarit (Redes sociales)

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron la volcadura de este camión de la Sedena, pero ya se realiza el peritaje para determinar las razones.

La Sedena reiteró la importancia de revisar los protocolos de seguridad y mantenimiento de las unidades militares, así como extremar precauciones al viajar en carreteras.