La tarde de este jueves 26 de marzo se registró un grave accidente entre dos camiones de carga en la carretera México-Toluca; autoridades reportan un muerto y varias personas heridas.

Información inicial señala que uno de los camiones de carga se quedó sin frenos, impactando contra otro vehículo en el kilómetro 24 de la México-Toluca, a la altura de la caseta La Venta-Cuajimalpa.

Reportan grave accidente entre camiones de carga en México-Toluca; hay al menos un muerto

El cuerpo de bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudió a atender un aparatoso choque entre dos camiones de carga en la carretera México-Toluca, accidente que dejó un muerto.

Diversas fuentes reportaron que el accidente se dio debido a la falta de frenos de uno de los camiones de carga; sin embargo, aún no se ha dado una versión oficial por parte de las autoridades.

Personal de rescate auxilió en el lugar y, hasta el momento, se reporta un muerto y tres personas heridas, que fueron trasladadas a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

Reportan accidente hoy en carretera México-Toluca (Captura de pantalla )

Debido a la gravedad del accidente, la circulación en la carretera México-Toluca se vio afectada en dirección a Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que conductores tuvieron que tomar rutas alternas.