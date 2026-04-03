Momentos de pánico se vivieron en la Expoferia de Semana Santa de Ometepec, Guerrero, la noche del 2 de abril de 2026, cuando un menor de edad activó sin autorización el juego mecánico “El Martillo”.

El accidente provocó que la atracción girara descontroladamente mientras aún aseguraban a los pasajeros, dejando cuatro jóvenes lesionados.

Una adolescente cayó desde altura, pero fue atrapada por un asistente, evitando una tragedia mayor.

Autoridades locales y Protección Civil investigan los hechos y revisan las licencias de seguridad de los juegos instalados.

Menor activa juego mecánico y provoca accidente; huyó del lugar junto con su padre

En un video que circula en redes sociales se observa cómo ocurrió el accidente en la feria de Ometepec, en donde la atracción se activa antes de tiempo mientras el operador aseguraba a los pasajeros.

También se puede ver cómo una adolescente cae desde una altura considerable, mientras se escuchan gritos de “¡agárrate!”.

Un joven anónimo logró atraparla en sus brazos, evitando una tragedia mayor, pero el menor responsable sale corriendo del lugar tras el incidente junto con su padre.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y testigos, dos de los lesionados fueron trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en Ometepec, mientras que los otros dos declinaron el traslado; hasta el momento, se reporta que todos se encuentran estables.

Autoridades locales y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil investigan los hechos y buscan al menor y a sus padres para deslindar responsabilidades.

De igual manera, se revisan las licencias y medidas de seguridad de los juegos mecánicos instalados en la feria de la Costa Chica de Guerrero.