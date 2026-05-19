Pepe Couttolenc, dirigente del Partido Verde en el Estado de México, respaldó las acciones legislativas impulsadas por la bancada del PVEM para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El líder estatal señaló que en México más del 67 por ciento de menores de edad no reciben pensión alimenticia tras la separación de sus padres, situación que afecta directamente a miles de madres que sostienen solas sus hogares.

La iniciativa busca fortalecer los mecanismos legales contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimentarias y combatir la violencia económica y patrimonial que enfrentan las mujeres.

Partido Verde advierte aumento de deudores alimentarios en el Estado de México

El Estado de México encabeza actualmente la lista nacional de deudores alimentarios, con más de mil 700 casos registrados, cifras que reflejan la necesidad de endurecer medidas legales para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

Ante este panorama, legisladores del Partido Verde propusieron una iniciativa para utilizar recursos de las subcuentas de retiro de personas deudoras alimentarias, bajo condiciones legales específicas, con el objetivo de asegurar el pago de pensiones alimenticias.

Pepe Couttolenc sostuvo que las madres no deben continuar asumiendo solas una responsabilidad que debe ser compartida, al señalar que la justicia alimentaria también representa justicia social para las familias mexiquenses.

La propuesta impulsada por el Partido Verde busca convertir al Estado de México en un referente nacional en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de reconocer las cargas económicas y de cuidados que históricamente han recaído sobre las mujeres.

La iniciativa está respaldada por criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales contemplan la posibilidad de utilizar recursos de subcuentas de retiro por vejez para garantizar el pago de alimentos en casos específicos, priorizando el interés superior de la niñez y fortaleciendo el acceso a la justicia para miles de familias.