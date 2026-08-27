Grecia Quiroz rechazó las acusaciones de Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, quien aseguró que la alcaldesa de Uruapan ocultó información relacionada con los teléfonos celulares de su esposo.

En entrevista para Adela Micha, la viuda de Carlos Manzo aseguró que ha mantenido su compromiso con el esclarecimiento del homicidio del alcalde de Uruapan.

Asimismo, cuestionó a Juan Manzo por expresar estas acusaciones nueve meses después del homicidio de Carlos Manzo y destacó que se trata de un señalamiento vinculado a las próximas elecciones 2027.

“¿Despertó su imaginación?”: Grecia Quiroz cuestiona a Juan Manzo 9 meses después del homicidio de Carlos Manzo

Grecia Quiroz cuestionó el momento y las razones por las que a Juan Manzo se le “despertó la imaginación” por señalarla a nueve meses del asesinato de Carlos Manzo.

La alcaldesa aseguró que tanto él como la secretaria de su esposo, Yesenia Méndez, esperaron mucho tiempo en extender su denuncia, cuando supuestamente tendría información “de primera mano”.

“Por qué después de nueve meses se les ocurrió o se le despertó la imaginación de poder extender su denuncia. Hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo” Grecia Quiroz

Por otra parte, respondió directamente al cuestionamiento sobre la ruta de los celulares de Carlos Manzo, entregados a Grecia Quiroz por Esteban Constantino, secretario de Obras Públicas de Uruapan.

Mientras Juan Manzo cuestiona que los celulares no le fueran entregados cuando los solicitó para entregarlos a la Fiscalía del Estado, Grecia Quiroz resaltó que si fueron revisados por las autoridades.

“Les dije: En mi presencia revisen lo que quieran del celular pero yo no voy a permitir que le enchufen algo al teléfono en donde se corra el riesgo discúlpenme si ofendo a alguien en donde se corra el riesgo que o le pongan alguna información a su teléfono o le quiten o puedan manipular el celular’ jamás” Grecia Quiroz

Asimismo, Grecia Quiroz señaló que los teléfonos de Carlos Manzo no estaban en posesión del funcionario al momento del ataque; Juan Manzo aseguró que “bolsearon” a su hermano después de su asesinato.

En el mismo sentido, resaltó que el fiscal con licencia Carlos Torres Piña declaró que los celulares de Carlos Manzo no eran relevantes en la investigación sobre su asesinato.

“Al fiscal Carlos Torres Piña el fiscal en ese momento del estado de Michoacán no le pareció relevante la información que pudiera haber en ese dispositivo” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz señala que acusaciones de Juan Manzo son políticas

Por otra parte, Grecia Quiroz aseguró que las acusaciones de Juan Manzo son por un “tema político” en el marco de las elecciones 2027 en Michoacán.

De acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, tiene claro que si se hubiera optado por disolver al Movimiento del Sombrero “nada de esto estaría sucediendo”.

“Por supuesto tiene que ver el tema político eso me queda más que claro yo te aseguro que si eh no hubiera la intención de este movimiento y que yo declarara que ya este movimiento hasta aquí queda yo te aseguro que todo esto que está sucediendo y que no vieran la alta posibilidad que este movimiento tiene yo te aseguro y te lo firmo que nada de esto estaría sucediendo” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz recordó que los primeros meses tras el asesinato de Carlos Manzo, su hermano se había pronunciado contra los actores políticos que el alcalde denunció en vida.

Sin embargo, ahora no hace más dichos posicionamientos porque “al final del día terminaría afectando a su movimiento”.