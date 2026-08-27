Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, confirmó haber sido colaborador de Estados Unidos por los 20 años que estuvo ejerciendo cargos públicos en México.

Cabeza de Vaca aludió a que no se arrepentía de haberlo hecho, pues a su parecer puso como prioridad el bienestar de México al compartir información con Estados Unidos.

Francisco García Cabeza de Vaca admite haber sido colaborador de Estados Unidos

El exgobernador de Tamaulipas y hoy acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos relacionados con defraudación fiscal, confirmó ser colaborador de Estados Unidos.

En una entrevista con Juan Pablo Pérez-Díaz, Cabeza de Vaca admitió sí haber sido colaborador de Estados Unidos durante los 20 años que ejerció cargos públicos en México.

Aunque esto viole la soberanía nacional, Francisco García Cabeza de Vaca pronunció con orgullo que no se arrepiente de sus acciones, asegurando que fue por el bienestar de México.

“No voy a titubear jamás para llevar a cabo el trabajo, la comunicación, la colaboración que se tenga que llevar a cabo para poder en un momento dado restablecer el orden, la paz y el estado de derecho en mi país, en México”. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca también argumentó desconocer el origen por el que Claudia Sheinbaum tiene “tirria” hacia los políticos que tienen doble nacionalidad.

“Le tiene tirria, no sé si tiene pavor, no sé si tiene miedo que llegue alguien que legítimamente constitucionalmente puede representar a un gobierno con la doble nacionalidad”. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernante de Tamaulipas.

Sin embargo, Cabeza de Vaca señaló que esta perspectiva solo la tiene Claudia Sheinbaum cuando se trata de nacionalidad mexicana y estadounidense, cuestionando a qué se debe el rechazo a Estados Unidos.

Francisco Cabeza de Vaca busca regresar a México a hacer política

Cabeza de Vaca admitió ser colaborador de Estados Unidos, pero también dijo estar en busca de regresar a México a la política.

Aunque hoy está en Estados Unidos, Cabeza de Vaca dijo estar realizando las “acciones necesarias” para volver a México no solo con el PAN, sino con distintas “fuerzas políticas” con las que comparte la visión que tiene para el país.