La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al partido político “Somos México” modificar su nombre y colores.

“Desde el Instituto Nacional Electoral se le dio registro a este partido y desde entonces se dijo: tiene que cambiar de nombre, porque llamarle México a un partido, no creo que nadie pueda ponerse el nombre de México, menos ‘Somos México’, en mi opinión” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 27 de agosto de 2026, Sheinbaum explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su inconformidad con el nombre y los colores utilizados por el nuevo partido.

¿Por qué “Somos México” debe cambiar de nombre y colores?

Claudia Sheinbaum explicó que, independientemente de su opinión personal, fue el propio INE el que cuestionó el nombre y los colores del partido político.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el TEPJF determinó que el nombre “México” no debería utilizarse como parte de la denominación de un partido político, mientras que el color rosa debía modificarse para evitar una posible confusión con la identidad institucional del INE.

“Independientemente de mi opinión personal o de la opinión de todos, fue una orientación del Instituto Nacional Electoral y ellos se inconformaron y el Tribunal Electoral lo que dice (...) que no debería de usarse el nombre de México en un partido político y el color rosa es el color del Instituto Nacional Electoral” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum agregó que el cambio busca evitar que el partido pueda confundirse con el instituto electoral o con la consigna: “El INE no se toca”.

¿Qué determinó el TEPJF sobre “Somos México”?

Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum también leyó parte del fallo del TEPJF para explicar el origen de la controversia.

La resolución se originó después de que el Consejo General del INE otorgara el registro como partido político nacional a la agrupación “Personas Sumando en 2025 A.C.”, aunque estableció que debía modificar algunos elementos de su identidad.

La agrupación impugnó esta determinación; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró insuficientes sus argumentos para revocar la orden de modificar el nombre y los colores.

Entre los argumentos expuestos para solicitar los cambios se encuentran:

Apropiación de la identidad nacional: La combinación de las palabras “Somos” y “México” puede generar un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva y provocar confusión entre los electores, al sugerir que la organización representa al país en su conjunto.

Confusión con el INE: El partido utiliza el color rosa, que coincide con un color asociado a la identidad institucional del Instituto Nacional Electoral. Por ello, se ordenó modificarlo para evitar una posible confusión con la autoridad electoral.

Similitud del emblema: El diseño gráfico presentaba similitudes con emblemas utilizados por partidos locales denominados “Fuerza por México” en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

La dirigencia de “Somos México” acusó al Tribunal Electoral de haber recibido “presiones desde arriba” para obligar al partido a modificar su nombre y color.

Por su parte, Sheinbaum coincidió con la resolución del TEPJF y sostuvo que ningún partido político debería apropiarse del nombre de México.

La presidenta también calificó de irónico que “Somos México” utilice el color rosa, al recordar que quienes impulsaban la consigna “El INE no se toca” ahora forman parte de una organización cuya identidad gráfica fue cuestionada por su similitud con la del instituto electoral.