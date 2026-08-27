Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reconoce a la activista estadounidenses Angela Davis tras su visita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Angela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos civiles. Es una mujer que toda su vida ha luchado por la defensa de las libertades” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del jueves 27 de agosto de 2026, Sheinbaum además reconoció la trayectoria de Angela Davis como defensora de los derechos de las mujeres y los derechos civiles.

Sheinbaum cita celebre frase de Angela Davis

Además la presidenta Sheinbaum citó una frase de la activista Angela Davis al reconocer su trayectoria en los derechos sociales y de las mujeres.

“Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho, que le preguntan, ‘¿qué es el feminismo?’, y dice, ‘es considerar a una mujer persona’, así de simple y sencillo" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Al recordar esta frase, la presidenta de México, recordó que la historia de Angela Davis ha sido de lucha “muy admirable” en Estados Unidos por los derechos civiles, así como al estar en contra del racismo, clasismo y el machismo.

Por ello es que la presidenta Sheinbaum describió a Angela Davis como una mujer admirable.

¿Qué pasó con Angela Davis en la UNAM?

Angela Davis fue invitada a la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) de la UNAM en Ciudad Universitaria al diálogo magistral “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, título homónimo del libro que reciente publicó junto con Gina Denty, Erica R. Meiners y Beth E. Richie.

Durante la ponencia magistral un grupo de estudiantes se manifestaron por las muertes de mujeres presas en el penal de Santa Martha Acatitla, además de llamar a la UNAM como “paramilitar” y “criminal”.