La Leagues Cup 2026 ya tiene a sus clasificados a las semifinales y los partidos enfrentarán a León vs Toluca y Rayados vs América.

Tras jugarse los cuartos de final, por primera vez en la historia de la Leagues Cup, las semifinales serán jugadas por cuatro equipos de la Liga MX.

Los partidos semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán los días 1 y 2 de septiembre.

Semifinales Leagues Cup 2026

León vs Toluca

Rayados vs América

¿Cómo clasificaron los semifinalistas a esa fase de la Leagues Cup 2026?

El martes 26 y miércoles 26 de agosto de 2026 se definieron los cuatro equipos que jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026.

León goleó 3-0 a Real Salt Lake y Rayados venció 2-1 a Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, el martes 25 de agosto.

El miércoles 26 de agosto, América y Toluca derrotaron por idéntico marcador de 2-0 a los equipos de la MLS, Columbus Crew y Austin FC.

Semifinales de la Leagues Cup 2026 (especial)

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026?

La Liga MX ya aseguró el título de la Leagues Cup 2026 tras clasificar a los cuatro equipos a las semifinales de la competencia.

Los finalistas de la Leagues Cup 2026 se jugarán entre el 1 y 2 de septiembre de 2026, mientras que la Final se jugará el domingo 6 de septiembre.