Grecia Quiroz aseguró que, si decide buscar una candidatura en 2027 será por la vía independiente y no de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo tendría que estarme registrando para participar, si es que así lo decido, por una candidatura independiente y bueno, habremos de seguir escuchando a la gente” Grecia Quiroz

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Grecia Quiroz señaló que agradece el apoyo que ha recibido de Jorge Álvarez Máynez y MC.

Sin embargo, siempre ha dejado claro que su posicionamiento es, más que político, moral, y mantendrá su posible aspiración desde la vía independiente con el Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz mantendrá lucha independiente rumbo a 2027

Grecia Quiroz señaló que se encuentra en medio de un proceso de mucha reflexión sobre si participará en el proceso electoral 2027.

La alcaldesa de Uruapan señaló que tiene hasta mediados de diciembre para inscribirse al proceso; sin embargo, de hacerlo, será por una candidatura independiente.

De acuerdo con Grecia Quiroz, sabe que existen “muchos obstáculos” para que ella pueda llegar al registro de una candidatura independiente.

A pesar de ello, señaló que está dispuesta a agotar “hasta el último medio” para poder hacerlo por dicha vía.

“Se que hay muchos obstáculos, todavía me queda camino y sé que habrá muchos obstáculos para que yo pueda, quizá registrarme para una candidatura independiente pero yo voy a agotar hasta el último medio si es que así fuera, para que sea por esa vía” Grecia Quiroz

Asimismo, reiteró que ir por la vía independiente “va más allá de un tema político” y se trata de un compromiso moral con el “movimiento que Carlos encabezó y que por muchos años luchó”.

Grecia Quiroz agradece respaldo de MC pero no irá con ellos en 2027

Por otra parte, Grecia Quiroz aseguró que mantiene su agradecimiento con MC por el respaldo y la solidaridad que ha recibido desde el asesinato de Carlos Manzo.

Reiteró que MC le brindó mucho apoyo y acompañamiento desde hace un año, cosa que valora.

Sin embargo, esto no quiere decir que dejará la vía independiente, posicionamiento propio y de Carlos Manzo que seguirá manteniendo.