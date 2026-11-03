Claudia Sheinbaum confirmó que en 2006 se vivió un fraude electoral con los votos a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que llevó a la gente a manifestarse.

Aunque la presidenta de México externó que en el nuevo conteo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se redujo la diferencia, ellos sabían que fueron 2 millones de votos los que le quitaron a AMLO.

Claudia Sheinbaum acusa el fraude electoral que se vivió con AMLO en 2006

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó en la conferencia del pueblo de hoy 3 de noviembre de 2026, sobre el fraude electoral que se vivió en las elecciones presidenciales del 2006.

La mandataria confirmó que fue “de los fraudes electorales más grande”, acusando que en un conteo interno del PRD, se sabía que a AMLO le habían quitado al menos 2 millones de votos.

“En 2006 se realiza uno de los fraudes electorales más grandes, es tal la violación a la voluntad popular que viene una movilización popular enorme (...) nosotros calculamos que López Obrador [AMLO] había ganado con dos millones de votos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Incluso, Claudia Sheinbaum recordó que el propio pueblo se movilizó en México y exhibían que se abrieran las urnas y se contara “voto por voto”.

Sin embargo, recordó que el Tribunal Electoral no accedió y solo abrió algunas casillas, siendo que ahí fue cuando la diferencia entre AMLO y Felipe Calderón se redujo.

¿Cómo ocurrió el fraude electoral de AMLO en 2006? Claudia Sheinbaum lo aclara

Claudia Sheinbaum confirmó el fraude electoral a AMLO en 2006 y acusó que la forma en cómo se operó fue mediante las actas de registro de votos.

La presidenta explicó que en las casillas electorales se dieron otros números en las actas con el conteo final, siendo así que estas no reflejaban la realidad de los votos que se habían dado.

A la narración se le sumó el cuestionamiento de Claudia Sheinbaum a la decisión del Tribunal Electoral a solo abrir algunas casillas, “¿qué habría pasado si hubieran abierto todas las urnas?”.