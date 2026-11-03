Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, había sido identificado como el asesino material de Carlos Manzo; sin embargo, unos audios habrían revelado la participación de un segundo tirador.

A un año de su asesinato, unos audios revelaron la presencia de un segundo tirador, también menor de edad, quien disparó en al menos do ocasiones contra el entonces alcalde de Uruapan, Michoacán.

Audios identifican a un segundo tirador en el caso Carlos Manzo

De acuerdo con audios obtenidos por Milenio, el segundo tirador sería también menor de edad, un joven identificado como Josué Fernando de 16 años.

Según los audios, Ramiro Hernández, El Jaguar, reportó que el tirador “más morrillo” disparó contra Carlos Manzo en al menos dos ocasiones.

“Ahorita estaba hablando con el otro morro, con el más morrillo y dice ese güey que él todavía le dejó caer otros dos balazos” Ramiro Hernández, El Jaguar

Milenio señaló que el audio obtenido se trata de un informe de El Jaguar para Jorge Armando García, El Licenciado, donde le aclara que no sabe si el segundo tirador alcanzó a herir al edil.

Asimismo, resalta que Josué Fernando se echó a correr entre la gente luego de disparar contra Carlos Manzo y se perdió entre la multitud por lo que pidió apoyo para salir.

“No me dijo si se los pegó o no pero que le dejó caer otros dos balazos y que se echó a correr y por eso andaba bien alterado por allá, perdido entre la gente, por eso anda de que lo saquen y que lo saquen pues” Ramiro Hernández, El Jaguar

El Licenciado reveló plan para un “trabajo suicida” contra Carlos Manzo a su esposa

Por otra parte, la esposa de El Licenciado compartió a la fiscalía una carta, así como otras pruebas en el caso de Carlos Manzo, a cambio de protección.

De acuerdo con Milenio, entre las pruebas se encuentran conversaciones en audio entre El Licenciado y Paulina, su esposa.

En ellos, Armando García le comparte que necesita juntar gente para “la operativa” y para poner mantas.

Asimismo, le revela que requiere buscar de alguien que “se aviente un trabajo suicida” contra Carlos Manzo.

“Necesito jalar gente para la operativa…luego también mencionaron que hay que poner unas mantas y el trabajo ese del menso, buscar a alguien que se aviente un trabajo suicida o a ver cómo le hacemos” Armando García, El Licenciado

A esta afirmación Paulina le respondió: “no manches, pues a chingarle mi vida, no queda de otra”.