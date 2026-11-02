La Catrina gigante instalada en el Zócalo de la CDMX extenderá su exhibición por las celebraciones del Día de Muertos, confirmó Ana Francis Mor, secretaria de Cultura capitalina.

La Catrina gigante del Zócalo en CDMX, reconocida por Guinness World Records como la calavera Catrina más alta del mundo, permanecerá unos días más en la Plaza de la Constitución.

Aunque la funcionaria confirmó que la Catrina gigante seguirá en exhibición, todavía no existe una fecha definitiva para su retiro.

La Catrina gigante del Zócalo en CDMX gana el Récord Guinness a la más alta del mundo (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Catrina gigante de CDMX rompe Récord Guinness

La Catrina gigante del Zócalo en CDMX mide 33.411 metros de altura, equivalentes a 109 pies y 7.4 pulgadas, y fue presentada el 29 de octubre en el Zócalo capitalino como parte de las actividades por el Día de Muertos.

El récord fue confirmado por Guinness World Records, que reconoció al Gobierno de la Ciudad de México por crear la calavera Catrina más alta del mundo, y con ello, la capital mexicana superó la marca anterior de 28.15 metros, establecida en Puerto Vallarta en 2023.

La imponente Catrina gigante de CDMX, de color morado y con detalles tradicionales, se encuentra frente a la Catedral Metropolitana, se ha convertido en uno de los principales atractivos de la temporada tras ganar el Récord Guinness a la catrina más grande del mundo.

¿Quién construyó la Catrina más alta del mundo?

La creación de la Catrina gigante del Zócalo estuvo a cargo de 150 personas del taller Xibalbá, quienes trabajaron durante tres meses para dar forma a la estructura monumental.

Su instalación forma parte de las celebraciones culturales que cada año del Día de Muertos, convierten al Centro Histórico en uno de los puntos de encuentro para quienes disfrutan las tradiciones mexicanas.

Con la extensión de la exhibición de la Catrina gigante, ganadora del Récord Guinness a la Catrina más grande del mundo, habitantes y visitantes tendrán más oportunidades de contemplar la escultura y tomarse fotografías con la Catrina que ahora ostenta un Récord Guinness mundial.