Jorge Álvarez Máynez aseguró que Grecia Quiroz tiene todo el respaldo de Movimiento Ciudadano ante la persecución política que está viviendo rumbo al 2027.

De acuerdo con Álvarez Máynez, Carlos Torres Piña, fiscal con licencia de Michoacán, ha usado la fiscalía para intentar perjudicar a Grecia Quiroz por “la posición que tiene en las encuestas”.

“Hoy es víctima de persecución política por la posición que tiene en las encuestas” Jorge Álvarez Máynez

Asimismo, aseguró que se ha usado la investigación por el asesinato de Carlos Manzo para afectar, primero a Raúl Morón, y ahora a Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz tiene nuestro respaldo frente a la persecución política: Álvarez Máynez

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jorge Álvarez Máynez aseguró que Grecia Quiroz tiene todo el respaldo de Movimiento Ciudadano ante la persecución política de la que es víctima rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, aseguró que Grecia Quiroz ha sido víctima, primero por el asesinato de Carlos Manzo, y después de la persecución política en la que buscan involucrarla con el caso por su posición en las encuestas.

“Grecia Quiroz tiene todo nuestro respaldo. Grecia Quiroz está siendo víctima, primero fue víctima del asesinato de su pareja, Carlos Manzo y luego hoy es víctima de persecución política por la posición que tiene en las encuestas” Jorge Álvarez Máynez

Y es que, según Jorge Álvarez Máynez, a Carlos Torres Piña lo “pone muy nervioso” la popularidad de Grecia Quiroz.

“Esa posición pone muy nervioso a quien va a ser candidato de Morena, quien fue fiscal del estado” Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez reclama uso político de la fiscalía de Michoacán rumbo a 2027

Por otra parte, denunció el uso político de la fiscalía de Michoacán rumbo a 2027, no sólo contra Grecia Quiroz, sino contra Raúl Morón.

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, el fiscal con licencia filtró información durante los primeros meses de investigación del asesinato de Carlos Manzo, asegurando que “la cosa pudo venir por el lado de Raúl Morón”.

Con esto, aseguró el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, “se deshizo” de Raúl Morón, quien entonces encabezaba las encuestas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Ahora, con el aumento de la aprobación de Grecia Quiroz, el fiscal con licencia y coordinador de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña, ahora redirecciona los señalamientos hacia la alcaldesa.

“Toda la fiscalía durante los primeros meses estuvo filtrando que la cosa pudo venir por el lado de Raúl Morón…el fiscal filtró todo por ese lado, se deshizo de Raúl Morón, hace un año encabezaba las encuestas en Michoacán y hoy redirecciona todo hacia Grecia Quiroz y su entorno” Jorge Álvarez Máynez

Por ello, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para que deje de ser utilizado como persecución política contra Grecia Quiroz.