Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente del Movimiento del Sombrero, llamó a Morena y a los partidos políticos en general, a limpiar sus filas de integrantes del narcotráfico.

El diputado local en el Congreso de Michoacán dijo que los partidos políticos no están haciendo trabajo de limpieza y a ello se debe la presión de Estados Unidos contra el Gobierno de México.

“Limpien sus filas, estamos hasta la madre de la delincuencia, de la colusión del crimen organizado… si no la limpian ustedes va a venir Estados Unidos por ellos y eso no es traición a la patria. Eso es porque aquí no están haciendo el trabajo que les corresponde hacer”

Carlos Tafolla participó en la marcha por la paz y por la justicia a un año del asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

Carlos Tafolla insiste que Rocha Moya es ejemplo de vínculos con el narco

Carlos Tafolla señaló que ejemplo de la corrupción y de la colusión de Morena y otros partidos con el narcotráfico son Guadalupe Taddei y Rubén Rocha Moya.

“Es lo que vimos con Rocha Moya, lo que vemos con Taddei… por qué no limpian sus filas desde adentro… no pueden estar protegiendo narcopolíticos dentro de los partidos políticos…”

El diputado y empresario dujo que hasta ahora Morena solo ha actuado con la presión de Estados Unidos.

Carlos Tafolla participa en marcha a un año del asesinato de Carlos Manzo

Carlos Tafolla participó en la marcha por la paz a un año del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

En la movilización participaron alrededor de dos mil 500 personas y antes de la marcha se develó una estatua de la figura de Carlos Manzo.

En el evento, Grecia Quiroz, exigió justicia y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a apoyar que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).