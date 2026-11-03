Jesús de Miguel Alameda fue un jugador de segunda división en el equipo de fútbol de Tenerife y quien murió tras un choque con el portero de Andorra en el partido del 2 de noviembre de 2026.

La historia de la muerte de Jesús de Miguel Alameda está impactando, por lo que si quieres saber más sobre él te lo contamos con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Jesús de Miguel Alameda tras choque con Jesús Owono en partido de Tenerife vs Andorra

¿Quién fue Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda fue un futbolista cuyo apodo era “Demi” dentro del equipo de segunda división CD Tenerife, equipo de futbol al que aspiraba llegar desde sus 16 años.

El futbolista nació en Madrid y siempre se desempeñó como centro delantero, era de los pocos que destacaban siendo zurdo.

A lo largo de la carrera futbolística de Jesús de Miguel Alameda, pasó por varios equipos en España, siendo CD Castellón y CD Tenerife, entre los más destacados.

Desde 2025 Jesús de Miguel Alameda se sumó a CD Tenerife en segunda división.

Jesús de Miguel Alameda, delantero de Tenerife. (Agencia México)

¿Qué edad tenía Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda tenía 30 años de edad, pues nació un 21 de septiembre de 1996 y murió el 3 de noviembre de 2026.

¿Quién era la esposa de Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda tenía esposa, pero se desconoce su identidad. .

¿Qué signo zodiacal era Jesús de Miguel Alameda?

El signo zodiacal de Jesús de Miguel Alameda era Virgo, pues nació un 21 de octubre.

Jesús de Miguel Alameda, delantero de Tenerife. (Especial)

¿Cuántos hijos tenía Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda tenía una hija, cuyo nombre era Carla de Miguel Fernández de un año de edad.

¿Qué estudió Jesús de Miguel Alameda?

Se desconoce el grado de estudios de Jesús de Miguel Alameda

¿En qué trabajó Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda era futbolista profesional.

Al momento de su muerte trabajaba como delantero en Tenerife. Sin embargo, también jugó estos equipos:

CD Leganés

CDE Lugo de Fuenlabrada

CF Internacional de Madrid

CFF Fuenlabrada

AD Unión Adarve

CDA Navalcarnero

Unionistas de Salamanca C.F.

CD Castellón

Jesús de Miguel Alameda, delantero de Tenerife. (Agencia México)

Muere Jesús de Miguel Alameda tras choque con Jesús Owono en partido de Tenerife vs Andorra

El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, murió hoy 3 de noviembre de 2026, luego de haber recibido un choque con el delantero de Andorra, Jesús Owono, en el partido de un día anterior.

El fatal accidente de Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono llevó a que el delantero cayera inconsciente y viviera un paro respiratorio en la cancha del estadio Heliodoro Rodríguez López en España, lo que agilizó las maniobras de reanimación pulmonar y su ingreso al hospital.

Aún, minutos después del ingreso del delantero, Tenerife informó que su salud era grave, pues se perjudicó su sistema neurológico tras el paro por el impacto con Jesús Owono.

Sin embargo, la mañana de este 3 de noviembre, el equipo de futbol confirmó la muerte de Jesús de Miguel Alameda a los 30 años de edad.

Aunque Andorra sí expresó el pésame a la familia, amigos y compañeros de Jesús de Miguel Alameda, Jesús Owono sigue sin pronunciarse al respecto.