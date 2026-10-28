Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, aseguró que no tiene la intención de contender por la alcaldía de Uruapan en las elecciones 2027.

“Quiero aclarar una cosa…A mí no me interesa ser presidente municipal de Uruapan en la próxima contienda” Juan Manzo

Esto tras los señalamientos que realizó Grecia Quiroz sobre una traición de Juan Manzo tras el asesinato de Carlos Manzo, porque “le prometieron algo”.

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, tiene 25 años de carrera política y reiteró que no tiene ningún interés político en Uruapan.

Sin embargo, resaltó que los señalamientos que ha hecho contra Grecia Quiroz se sustentan en las investigaciones que se han realizado respecto al asesinado del alcalde de Uruapan el 1 de noviembre de 2025.

No me interesa la alcaldía de Uruapan: Juan Manzo responde a Grecia Quiroz

Juan Manzo respondió a las acusaciones de una presunta traición a Grecia Quiroz y aseguró que no está interesado en la alcaldía de Uruapan, Michoacán por las elecciones 2027.

“Quiero aclarar una cosa…A mí no me interesa ser presidente municipal de Uruapan en la próxima contienda, no estoy buscando eso, eso ya será decisión de los ciudadanos” Juan Manzo

Asimismo, resaltó que no tiene ninguna intención política con los señalamientos que ha hecho contra Grecia Quiroz.

“Ni tampoco aceptaría, como lo quiere aparentar Grecia, que yo tengo un interés político por estar haciendo estos señalamientos” Juan Manzo

Juan Manzo señaló que ha mantenido su trabajo antes, durante y después de la muerte de Carlos Manzo, pues proviene de una familia que se dedica a la política como militante de izquierda.

“Yo he estado trabajando en el gobierno del estado antes, durante y después de la muerte de Carlos. He militado en la izquierda desde hace 25 años y al igual que muchos miembros de mi familia, incluyendo a Carlos, han participado en la política, entonces no es nuevo ni he utilizado” Juan Manzo

Juan Manzo reitera señalamientos contra Grecia Quiroz y el “cártel del sombrero”

Por otra parte, Juan Manzo reiteró que sus señalamientos contra Grecia Quiroz están sustentados por las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo.

“Todos estos dichos están sustentados en las investigaciones. Yo me he comportado de manera prudente a lo largo de este año, llevando las cosas de manera institucional… lo que que he comentado es totalmente serio y basado en investigaciones” Juan Manzo

Asimismo, resaltó que la molestia de Grecia Quiroz sobre dichos señalamientos se debe a “la proyección que ha asumido como un referente de la oposición”.

La molestia es que no se ha agotado lo suficiente la investigación al círculo cercano de Carlos y esto deriva posiblemente en cálculos políticos por la proyección que ha asumido Grecia Quiroz como un referente de la oposición en contra del régimen”

Además, aseguró que Juan Grecia Quiroz se esfuerza en mantener una “impunidad mediática” para que no se sepa que tiene un vinculo cercano con muchos de los detenidos o señalados por el homicidio del alcalde el pasado 1 de noviembre de 2025.

“Ha tenido un marco mediático de impunidad que ella quiere instalar para que no se sepa y no se hable del vínculo con muchos de los detenidos muy cercanos y que ellos lo tienen y que nunca lo reconocieron hasta que a partir de las propias declaraciones mías y de las detenciones ha empezado a reconocer algunas cosas con evasivas” Juan Manzo

Sin embargo, señaló que el “cártel del sombrero” -Movimiento del Sombrero- mató a Carlos Manzo, su único hermano, pero quieren que él no diga nada porque milita en Morena.