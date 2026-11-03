Jesús Owono, es un futbolista profesional ecuatoguineano que juega como portero profesional en el FC Andorra, por lo que te damos detalles de quién es.

¿Quién es Jesús Owono?

Jesús Lázaro Owono Ngua es un futbolista ecuatoguineano que juega como portero del FC Andorra y representa a la selección nacional de Guinea Ecuatorial.

Nació en Bata y se trasladó durante su infancia al País Vasco, España, donde comenzó su formación futbolística.

Se formó en las categorías inferiores del Antiguoko y la Real Sociedad antes de incorporarse al Deportivo Alavés en 2017. En enero de 2022 debutó en Primera División española y se convirtió en el primer futbolista nacido en Guinea Ecuatorial en disputar un partido de esa categoría.

En agosto de 2026, el FC Andorra lo incorporó de manera definitiva tras una temporada cedido por el Alavés. También ha participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones con Guinea Ecuatorial.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

¿Qué edad tiene Jesús Owono?

Jesús Owono tiene 25 años, pues nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial y su infancia estuvo marcada por la separación temporal de su madre, quien emigró a San Sebastián por motivos laborales.

Owono permaneció en Guinea Ecuatorial durante parte de sus primeros años y posteriormente se reunió con ella en España. Su familia ha sido una de sus principales motivaciones para desarrollar su carrera profesional.

¿Jesús Owono tiene pareja?

Sí, según reportes, mantiene una relación de más de seis años con María Muro. No está casado.

¿Qué signo es Jesús Owono?

Jesús Owono es Piscis, ya que nació el 1 de marzo, y en la astrología occidental, este signo comprende tradicionalmente a las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

¿Jesús Owono tiene hijos?

No se ha encontrado información pública que confirme que Jesús Owono tenga hijos, pues el futbolista mantiene su vida familiar en privado.

¿Qué estudió Jesús Owono?

Ha cursado estudios de ADE (Administración y Dirección de Empresas) y ha compaginado la carrera de fútbol con la universidad y ha mencionado haber sacado buenas notas, incluidas matrículas de honor.

Durante su infancia y adolescencia, Jesús Owono se formó en España y compaginó su desarrollo personal con su preparación futbolística en las categorías inferiores del Antiguoko, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés.

Jesús Owono, portero del FC Andorra (@10wono / Instagram)

¿En qué trabajó Jesús Owono?

Jesús Owono se ha dedicado profesionalmente al fútbol como portero, tanto en clubes españoles como en la selección nacional de Guinea Ecuatorial.

Su trayectoria incluye los siguientes equipos y etapas:

Antiguoko: club de San Sebastián donde comenzó su formación futbolística.

Real Sociedad: pasó por las categorías inferiores del equipo donostiarra.

Deportivo Alavés: se incorporó en 2017, avanzó por sus categorías juveniles y debutó con el primer equipo en enero de 2022.

Club San Ignacio y Alavés B: sumó experiencia competitiva antes de consolidarse en el primer equipo.

FC Andorra: llegó cedido en 2025 y fue fichado definitivamente en agosto de 2026.

Selección de Guinea Ecuatorial: debutó con el combinado absoluto el 25 de marzo de 2019 y ha participado en la Copa Africana de Naciones.

Además del fútbol, Owono es aficionado al universo Marvel, colecciona figuras y disfruta de la música, especialmente el afrobeat y la música clásica. También ha aparecido en vídeos de entretenimiento con creadores de contenido como TheGrefg.