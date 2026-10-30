Germán Martínez Cázares, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), pidió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, blindar a candidatos de la violencia en las elecciones 2027.

Ante la cantidad de alcaldes asesinados, pidió al gobernador que se asegure que en las elecciones 2027 no se van a registrar candidatos asesinados.

“A mi me gustaría que más que hablar del estado civil o de la relación personal de Grecia Quiroz, el gobierno de Michoacán, el gobernador, que exhibió las actas personales de Carlos Manzo… se hiciera cargo de la tranquilidad y dijera si se comprometen a que no va haber ningún candidato muerto en Michoacán en la próxima campaña” Germán Martínez Cázares, diputado federal del PAN

Germán Martínez rechazó que el gobernador se inmiscuya en temas personales como la exposición del acta de defunción de Carlos Manzo para revelar que no estaba casado con Grecia Quiroz.

Germán Martínez expresa su apoyo a Grecia Quiroz

Germán Martínez expresó su apoyo a Grecia Quiroz como lo hizo el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante los dichos de que no fue esposa de Carlos Manzo y que no se casaron.

El legislador defendió a Grecia Quiroz luego de que Alfredo Ramírez Bedolla y Juan Manzo señalaron que no era esposa de Carlos Manzo por no estar casados.

Germán Martínez acusó que la exhibición del acta de defunción de Carlos Manzo desde el gobierno estatal ha cruzado la linea de odio.

El panista reconoció que actualmente están midiendo entre Poncho Martínez Alcázar y Grecia Quiroz, quien podría ser su candidato rumbo a las elecciones 2027.

También se lanzó contra Carlos Torres Piña, coordinador de Morena rumbo a la candidatura en las elecciones 2027, al decir que el caso está contaminado ya que él era el fiscal del caso y ahora podría ser su contrincante.

Germán Martínez enlista alcaldes y líderes sociales asesinados en Michoacán

Germán Martínez recordó que en el actual administración estatal han asesinado a siete alcaldes en Michoacán:

Contepec

Aguililla

Churumuco

Cotija

Tacámbaro

Tepalcatepec

Uruapan

También recordó el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo y del activista de la mariposa monarca, Homero Gómez.