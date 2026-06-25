Grecia Quiroz aseguró que no buscará ser candidata con el apoyo de algún partido político en Michoacán para 2027.

La alcaldesa de Uruapan, quien tomó el cargo luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo, aseguró que el movimiento independiente al que pertenece no busca aliarse con partidos políticos.

Asimismo, resaltó que la reforma electoral en Michoacán que limita la participación de candidatos independientes se aprobó porque “tienen miedo” de que el Movimiento del Sombrero gane los cargos de elección popular.

Por su parte, el diputado independiente en Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, aseguró que se trata de una modificación “con dedicatoria” a la alcaldesa y al Movimiento del Sombrero, por lo que pidió apoyo de la presidenta.

“Presidenta Claudia, revise la situación en Michoacán que es un atropello” Carlos Bauista Tafolla

Grecia Quiroz: Nosotros somos candidatos independientes; no buscan alianzas con partidos políticos

Grecia Quiroz señaló que los miembros del Movimiento del Sombrero no quieren aliarse con ningún partido político porque “somos candidatos independientes”.

Resaltó que la reforma no solo afecta al Movimiento del Sombrero, sino a todos aquellos ciudadanos que quieren buscar una candidatura por la vía independiente.

En el mismo sentido, Grecia Quiroz aseveró que no les interesa una alianza con un partido político porque tanto ella como Carlos Bautista son candidatos independientes que quieren “caminar del lado de la gente” y lo que de verdad importa.

“A nosotros no nos interesa. Nosotros somos candidatos independientes” Grecia Quiroz

Asimismo, compartió que muchos partidos los han buscado e invitado a participar como candidatos en las elecciones 2027 pero no es la vía que tomarán porque “hay muchos ciudadanos que confían en nosotros”

“Nosotros tenemos la línea definida de la candidatura independiente. Hay muchos ciudadanos que confían en nosotros que ven el trabajo que estamos realizando y nosotros vamos a dar esa batalla. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz afirma que en Michoacán les cerraron la puerta a las elecciones 2027

Grecia Quiroz señaló que la reforma electoral de Michoacán se realizó con la intención de frenar las candidaturas independientes.

Ante la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum quien resaltó que no se le cierra la puerta a nadie para participar, la alcaldesa de Uruapan reiteró que “nos la cerraron”.

Grecia Quiroz resaltó que la reforma que se aprobó en el estado de Michoacán respecto a las candidaturas independientes no dan “piso parejo”.

Esto ya que los limita pues no cuentan con recursos con los que sí cuentan los candidatos respaldados por partidos políticos.

“Esto fue para que prácticamente mi proyecto si soy candidata y en campaña no pueda yo tener un evento con Carlos Alejandro (Bautista Tafolla)...Al final del día nos están dejando caminar solos” Grecia Quiroz

Además, aseguró que la reforma fue promovida por el miedo que sienten los partidos en Michoacán por “el hecho de que muchos ciudadanos uruapenses y michoacanos se sientan identificados con este movimiento y quieran sentirse arropados".