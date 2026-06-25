Grecia Quiroz presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reforma que le impide postularse a una candidatura en Michoacán con el Movimiento del Sombrero.

Durante su arribo a la SCJN, decenas de simpatizantes del movimiento, que portaban los característicos sombreros, mostraron su apoyo a Grecia Quiroz, gritando a una sola voz: “¡No estás sola!” e “¡Independiente!”.

Al grito de “No estás sola”, Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad ante SCJN por reforma electoral en Michoacán

La alcaldesa Grecia Quiroz acudió este jueves 25 de junio a la SCJN para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada recientemente en el estado de Michoacán.

Entre consignas de “¡No estás sola!” e “¡Independiente!”, Grecia Quiroz formalizó el recurso legal con el que busca que la SCJN revise la constitucionalidad de los cambios impulsados por el Congreso de Michoacán.

“No estás sola”: Grecia Quiroz lleva a la SCJN una acción de inconstitucionalidad (Captura de pantalla)

En compañía de Carlos Bautista Tafolla y el activista Julián LeBarón, la alcaldesa de Uruapan fue recibida por simpatizantes del denominado Movimiento del Sombrero, quienes manifestaron su respaldo con pancartas y gritos de apoyo.

La alcaldesa Grecia Quiroz sostiene que esta reforma vulnera principios democráticos y limita la participación de los movimientos ciudadanos independientes en los procesos electorales.

Entre los puntos más controversiales de la reforma se encuentra la prohibición para que candidaturas independientes compartan símbolos, emblemas o estructuras con organizaciones como el Movimiento del Sombrero.

Con esta reforma, Grecia Quiroz no podría participar en las elecciones de 2027 con el Movimiento del Sombrero por utilizar el nombre de Carlos Manzo como parte de su estrategía de promoción.