Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se habría comprometido con la alcaldesa Grecia Quiroz a revisar la reforma electoral recién aprobada en Michoacán.

Tras presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, Grecia Quiroz dijo a los medios que el propio Hugo Aguilar la recibió y le habría prometido analizar con detalle la reforma electoral en cuestión.

Grecia Quiroz revela compromiso de Hugo Aguilar ante reforma electoral en Michoacán

Grecia Quiroz acudió este jueves 25 de junio a la SCJN para entregar una acción de inconstitucionalidad por la reforma que le impide postularse a una candidatura en Michoacán con el Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz acusa que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La alcaldesa Grecia Quiroz sostiene que esta reforma vulnera principios democráticos y limita la participación de los movimientos ciudadanos independientes en los procesos electorales.

Al salir del recinto, Grecia Quiroz reveló que el ministro Hugo Aguilar se comprometió a revisar de fondo la reforma electoral, manifestando su apoyo a la lucha por las candidaturas independientes.

El ministro Hugo Aguilar habría expresado estar de acuerdo en que los ciudadanos puedan organizarse de manera independiente a los partidos políticos, señalando que no debería haber impedimentos para ello.

Grecia Quiroz hizo un llamado a todos los ciudadanos a no tener miedo de participar de forma independiente, a pesar de las limitaciones que las autoridades busquen imponer con reformas que violan la democracia.

De acuerdo con la información, Grecia Quiroz habría acudido a la SCJN como “amigo de la corte”, pues los ciudadanos no pueden impugnar de la misma forma que un partido político.