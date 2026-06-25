Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se habría comprometido con la alcaldesa Grecia Quiroz a revisar la reforma electoral recién aprobada en Michoacán.

Tras presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, Grecia Quiroz dijo a los medios que el propio Hugo Aguilar la recibió y le habría prometido analizar con detalle la reforma electoral en cuestión.

Grecia Quiroz revela compromiso de Hugo Aguilar ante reforma electoral en Michoacán

Grecia Quiroz acudió este jueves 25 de junio a la SCJN para entregar una acción de inconstitucionalidad por la reforma que le impide postularse a una candidatura en Michoacán con el Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz acusa que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero
Grecia Quiroz acusa que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La alcaldesa Grecia Quiroz sostiene que esta reforma vulnera principios democráticos y limita la participación de los movimientos ciudadanos independientes en los procesos electorales.

Al salir del recinto, Grecia Quiroz reveló que el ministro Hugo Aguilar se comprometió a revisar de fondo la reforma electoral, manifestando su apoyo a la lucha por las candidaturas independientes.

El ministro Hugo Aguilar habría expresado estar de acuerdo en que los ciudadanos puedan organizarse de manera independiente a los partidos políticos, señalando que no debería haber impedimentos para ello.

Grecia Quiroz hizo un llamado a todos los ciudadanos a no tener miedo de participar de forma independiente, a pesar de las limitaciones que las autoridades busquen imponer con reformas que violan la democracia.

De acuerdo con la información, Grecia Quiroz habría acudido a la SCJN como “amigo de la corte”, pues los ciudadanos no pueden impugnar de la misma forma que un partido político.