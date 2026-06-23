La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reforma electoral de Michoacán, la cual ha sido impugnada por el Movimiento del Sombrero y por Movimiento Ciudadano (MC).

Durante su conferencia mañanera de este martes 23 de junio de 2026, la mandataria rechazó que la legislación cierre el paso a nuevas fuerzas políticas o candidaturas independientes.

“Primero, no se le cierra la puerta a nadie. Tan es así que actualmente hay cuatro partidos buscando su registro y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse y participar en la elección de 2027” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta reiteró que cualquier organización que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación electoral puede buscar su registro para contender en los próximos comicios.

Sheinbaum afirma que la reforma electoral de Michoacán busca igualdad de requisitos

Al ser cuestionada sobre las modificaciones aprobadas por el Congreso de Michoacán, Sheinbaum aclaró que se trata de un tema que corresponde al ámbito legislativo estatal.

No obstante, explicó que, según la información proporcionada por el equipo de la Secretaría de Gobernación encargada del seguimiento de estos asuntos, el objetivo es que las candidaturas independientes cumplan reglas similares a las que enfrentan los partidos políticos.

“Obviamente la pregunta no tiene que dirigirse a la Presidenta, sino al Congreso de Michoacán, porque ellos establecieron una serie de requisitos. No conozco a detalle las características de la reforma, pero lo que me informaron es que se busca que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recuerda el caso de Morena tras obtener su registro

Como ejemplo, la mandataria recordó que Morena tampoco pudo establecer alianzas electorales durante su primera participación como partido político.

Explicó que, una vez obtenido el registro, los nuevos partidos deben competir por sí mismos antes de poder formar coaliciones en procesos electorales posteriores.

“Un nuevo partido político no puede aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos. Primero debe obtener y consolidar su registro; después puede presentar alianzas. Así ocurrió con Morena” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recordó que Morena participó por primera vez en una elección federal en 2015 y fue hasta los comicios de 2018 cuando pudo conformar alianzas con otras fuerzas políticas, mismo año en el que ganó la presidencia de la república mexicana por primera vez.

Reforma electoral de Michoacán puede ser impugnada, señala Sheinbaum

La presidenta también destacó que la reforma electoral de Michoacán puede ser revisada por las autoridades jurisdiccionales correspondientes si algún actor considera que vulnera derechos políticos o contraviene la legislación vigente.

En ese sentido, subrayó que tanto el Movimiento del Sombrero como Movimiento Ciudadano cuentan con mecanismos legales para presentar impugnaciones.

“Esas características tiene que informarlas el Congreso y, en todo caso, existen mecanismos de impugnación que deben revisarse en última instancia por el Tribunal Electoral, en caso de que haya algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria insistió en que será el Tribunal Electoral el encargado de determinar si la reforma electoral de Michoacán cumple con la Constitución y con el marco legal vigente.