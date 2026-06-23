Grecia Quiroz sostuvo un encuentro con empresarios y el aspirante independiente a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón, rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su visita a Uruapan, Michoacán, el líder de la comunidad mormona expresó públicamente su respaldo al movimiento encabezado por el fallecido alcalde Carlos Manzo.

¡Viva la presidenta Grecia Quiroz, viva Carlos Manzo por siempre y viva el Movimiento del Sombrero! Julián LeBarón, candidato independiente por Chihuahua

Por su parte, Grecia Quiroz reconoció el trabajo de Julián LeBarón en el estado de Chihuahua y extendió su llamado a trabajar juntos para que -dijo- le vaya bien a todo México.

Grecia Quiroz suma apoyos: se reúne con Julián LeBarón y empresarios rumbo a 2027 (Especial )

Grecia Quiroz y Julián LeBarón se reúnen rumbo a las elecciones 2027

La reunión entre Grecia Quiroz y Julián LeBarón se da en un momento clave de la política de México, pues ambos han externado su interés por participar como candidatos independientes en las elecciones 2027.

Hace poco, Julián LeBarón dio a conocer su intención de postularse como candidato independiente para la gubernatura de Chihuahua en el próximo proceso electoral.

Me han buscado para pedirme que encabece el proyecto como candidato a gobernador y pues yo creo que para allá vamos Julián LeBarón, candidato independiente por Chihuahua

Por su parte Grecia Quiroz también había revelado sus intenciones por Michoacán, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolviera a su favor un juicio para la protección de sus derechos político-electorales.

Si acepto este reto (como candidata) es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan

Aunque no se confirmó una alianza formal, varios sectores han interpretado la reunión entre Quiroz y LeBarón como un encuentro figuras que impulsan proyectos políticos alternos a los partidos convencionales.