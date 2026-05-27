Difunden video de Severo Bernal disparando contra vivienda en Tlaxcala

Severo Bernal Jiménez, presidente de la comunidad de Santa Elena en Tlaxcala, habría sido captado disparando contra una vivienda.

De acuerdo con los reportes, los hechos habrían ocurrido tras una disputa con su esposa, quien ha sido identificada como Mary “N”.

Captan a Severo Bernal disparando contra vivienda en Tlaxcala

El nombre de Severo Bernal Jiménez se viralizó en redes sociales por un video donde aparece disparando contra una vivienda en Tlaxcala.

La grabación que circula en redes sociales muestra al presidente de la comunidad de Santa Elena, en el municipio de Teacalco, Tlaxcala, disparando en repetidas ocasiones contra la fachada de una casa habitada.

En el material se escuchan con claridad múltiples detonaciones de arma de fuego.

Los primeros reportes señalan que el ataque ocurrió después de que una familia brindara refugio a la esposa del funcionario, quien buscaba protección ante supuestas amenazas y agresiones verbales.

Testigos afirman que el servidor público se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de realizar las detonaciones contra la fachada del inmueble.

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Tras la difusión del video, habitantes de Santa Elena exigen sanciones contra Severo Bernal

Aunque el incidente con Severo Bernal fue captado por cámaras de seguridad, los habitantes denuncian una falta de acción por parte de la Fiscalía estatal.

A pesar de que había personas dentro del inmueble durante el ataque, no se reportaron lesionados.

Ni el ayuntamiento de Teacalco ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala han emitido una postura pública o comunicado oficial respecto a los hechos captados en video.

Habitantes de Santa Elena aseguran que no se han reportado avances en las investigaciones ni se han tomado medidas o sanciones contra el funcionario.

La difusión del video en redes sociales ha generado una fuerte exigencia social para que se apliquen medidas legales contra Severo Bernal Jiménez.