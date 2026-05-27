Julio Ibáñez, reportero de TUDN tendrá una segunda audiencia en Sudáfrica, país donde se mantiene en calidad de detenido desde marzo de 2026.

Trascendió que en la audiencia de este miércoles se limitaron los cargos a sólo uno contra Julio Ibáñez y su camarógrafo, el cual ya no amerita prisión.

El juez se tomó una semana para determinar una sanción pero conforme a ley sólo puede ser una multa.

Julio Ibáñez tuvo audiencia en Sudáfrica

El miércoles 27 de mayo de 2026, Julio Ibáñez y su compañero camarógrafo tuvieron una audiencia en el proceso legal que enfrentan.

Sin embargo, habrá una nueva audiencia para Julio Ibáñez y su compañero camarógrafo, será el próximo 2 de junio de 2026.

De acuerdo con información compartida por Nmás, el equipo legal de Televisa respalda la estancia de los periodistas mexicanos en Sudáfrica.

Julio Ibáñez, reportero mexicano (especial)

¿De qué acusaron a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez habría utilizado un dron en territorio no permitido de Sudáfrica, por lo que civiles armados entraron a su habitación mientras hacía una transmisión en vivo y posteriormente, fue detenido.

Para su liberación, Julio Ibáñez tuvo que realizar el pago de una fianza considerable para extraerlo a él y a su equipo de producción de la prisión preventiva donde se encontraba en Sudáfrica.

¿Quién es Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez es un periodista deportivo conocido por su cobertura del América, la Liga MX y la Selección Mexicana con Televisa y TUDN.

A lo largo de su trayectoria, Julio Ibáñez se ha desempeñado como reportero de cancha en transmisiones en vivo, además de participar como conductor y analista en distintos programas distintos programas de la empresa.